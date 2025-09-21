Lastbilschaufför
HÅJ Transporter AB är ett transportföretag i södra Stockholm.
Vi söker dig som har C-körkort.
Man utgår ifrån Jordbro
Tjänsten är ledig från januari 2026
Lön enligt kollektivavtal med transportarbetareförbundet.
Du som söker detta arbete ska ha:
• minst C-körkort
• YKB
• digitalt färdskrivarkort
• erfarenhet av distributionsarbete med lastbil
• god lokalkännedom i hela Stockholm
Arbetet är i högt tempo och då tunga lyft förekommer, krävs det att du har god fysik. Vi vill även att du är serviceinriktad, stresstålig, pålitlig och ambitiös samt att du kan läsa, tala och förstå det svenska språket bra.
Extra meriter:
• egen bil för resa till/från arbetet.
• vana att arbeta i sthlm city Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
