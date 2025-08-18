Lastbilschaufför
2025-08-18
Vi söker nu efter chaufförer till vårt grymma team i Göteborg . Du som säker skall ha härlig och positiv inställning till ditt arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Körning med trailerdragare där man hämtar trailer i Göteborgshamn lossar / lastar lokalt .
Arbetstider måndag till fredag inga övernattningar i bilen .
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
georgia@dexpress.nu
E-post: georgia@dexpress.nu
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DeXpress AB
Indiska Oceanen 4
För detta jobb krävs körkort.
Göteborg
Georgia Amiridou georgia@dexpress.nu
