Lastbilschaufför

Dexpress AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-08-18


Vi söker nu efter chaufförer till vårt grymma team i Göteborg . Du som säker skall ha härlig och positiv inställning till ditt arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Körning med trailerdragare där man hämtar trailer i Göteborgshamn lossar / lastar lokalt .
Arbetstider måndag till fredag inga övernattningar i bilen .

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
georgia@dexpress.nu
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DeXpress AB (org.nr 556997-9643)
Indiska Oceanen 4 (visa karta)
418 34  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Göteborg

Kontakt
Georgia Amiridou
Jobbnummer
9461852

