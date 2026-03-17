Lastbils chaufför sökes - Extra vid behov & helger
2026-03-17
MML Transport AB är underleverantör för Pantamera.
Vi söker nu en engagerad och pålitlig medarbetare som vill arbeta extra på helger samt vid behov.Om tjänsten
Arbetet innebär att samla in pant ( burkar & petflaskor) från butik med en modern, helt eldriven 2-facks lastbil ( Volvo FM, årsmodell 2026) Du blir en viktig del i ett hållbart kretslopp där återvinning står i fokus.
Vi söker dig som
Har flytande svenska i tal och skrift
Har god lokalkännedom
Är stresstålig, noggrann och självgående
Har ett ansvarstagande arbetsätt Ersättning
Enligt kollektivavtal
Hör gärna av dig med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: dilman.garib@hotmail.com Arbetsgivare Mml Transport AB
(org.nr 559249-5153) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pantamera Jobbnummer
9803645