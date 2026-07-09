Specialister inom hud-och könssjukdomar för uppdrag, även enstaka dagar!
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-09
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Hyrläkaruppdrag inom hud- och könssjukdomar, deltid?
Om du är en specialist inom hud- och könssjukdomar och söker flexibilitet och vill bidra med din expertis där det behövs som mest, är detta en möjlighet för dig!
Det finns regelbundet behov av din kompetens på olika mottagningar i Sverige och varje vecka som mottagningen kan bemanna med din kompetens är viktig. Det finns uppdrag där du kan återkomma regelbundet tex 1 dag / vecka, men självklart uppdrag där du kan jobba flera veckor, din kalender avgör.
Varför välja stafettuppdrag?
Att arbeta som hyrläkare erbjuder många fördelar, inklusive:
Flexibilitet: Du kan styra din egen tid och välja de uppdrag som passar bäst in i ditt livspussel.
Breddad erfarenhet: Få erfarenhet från olika mottagningar och arbetsmiljöer.
Professionellt nätverk: Utöka ditt kontaktnät inom dermatologi och gynsjukdomar.
Varför arbeta med Dignus Medical?
Med vår långa erfarenhet inom bemanning och rekrytering erbjuder vi skräddarsydda uppdrag som matchar dina behov och förväntningar. Vi är med dig genom hela processen och fokuserar på att skapa den bästa möjliga arbetsupplevelsen för dig. Tack vare vår tillgång till alla uppdrag som omfattas av det Nationella Avtalet kan vi erbjuda ett brett urval möjligheter över hela landet.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren hudläkare med specialisering inom hud- och könssjukdomar. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta i olika miljöer. Att handleda yngre kollegor och samarbeta i team är något du värdesätter högt. Ett starkt patientfokus och goda kommunikationsfärdigheter är också viktiga egenskaper.
Vem är jag?
Jag heter Malin och arbetar med att bemanna hudmottagningar över hela Sverige med de bästa specialisterna. Jag fokuserar på att skapa långsiktiga och effektiva samarbeten, där vi bygger relationer och matchar dig med uppdrag som bäst passar dina önskemål och behov. Jag tar gärna referenser på dig och du är varmt välkommen att ta referenser på mig också.
Hur når du mig?
Oavsett om du är en rutinerad hyrläkare eller om du är ny inom stafettuppdrag, ser jag fram emot att höra från dig. Jag är tillgänglig fram till kl. 21.00 alla dagar i veckan och ser fram emot att hjälpa dig att hitta det perfekta uppdraget. Om jag inte kan svara direkt, kommer jag att återkomma så snart som möjligt.
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Konsultchef
Malin Demoling malin.demoling@dignusmedical.se +46732034781 Jobbnummer
9998678