Projektledare Portfolio Management
Lidl Sverige Kommanditbolag / Fastighetsskötarjobb / Järfälla Visa alla fastighetsskötarjobb i Järfälla
2026-07-09
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Företagsbeskrivning:
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Arbetsbeskrivning: Jobbpitch Arbetar du i en strategisk roll inom fastighet och är nyfiken på något nytt? Vill du vara med på vår resa mot 300 butiker? Har du erfarenhet av fastighetsekonomi samt analys och trivs som bäst när du får arbeta tillsammans med andra? Läs vidare om tjänsten som projektledare för vår fastighetsportfölj!
Din roll Som projektledare hos oss kliver du in i Lidls fastighetsavdelning och blir en del av teamet Portfolio Management. Tillsammans hanterar vi våra fastighetssystem och administrativa processer, analyserar vårt fastighetsbestånd och potentiella nya lägen, samt gör ekonomiska uppföljningar av våra fastighetsprojekt.I rollen har du en viktig funktion i vår fortsatta expansion i Sverige. Du arbetar analytiskt med att utvärdera både befintliga butiker och nya lägen, där dina analyser och beslutsunderlag blir ett värdefullt stöd när nya etableringar beslutas.
Andra arbetsuppgifter i rollen:
Genomföra portfölj- och behovsanalyser av våra butiker
Göra marknads- och lägesanalyser och förbereda materialet för beslut
Stötta och samarbeta med våra kollegor på fastighetskontoren i våra fastighetssystem och processer
I din roll rapporterar du till teamchef för Portfolio Management & Organization.
Din profil Vi söker dig som är affärsmässig, har ett starkt analytiskt mindset och en god grundtrygghet i dina fastighetskunskaper. Du hanterar data med stor skicklighet och drivs av att leverera välgrundade underlag. För att lyckas i rollen är du också en proaktiv lagspelare som har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika kontaktytor, både i Sverige och internationellt. Du trivs bra i en föränderlig vardag med snabba puckar och har en stark prioriteringsförmåga.
Vi söker dig som har:
En eftergymnasial utbildning inom fastighet, ekonomi eller liknande.
Några års erfarenhet av att jobba i en strategisk eller analytisk roll inom fastighet (t.ex. som etablerare, fastighetsförvaltare, analytiker eller från mäklarfirma)
God förståelse för fastighetsekonomi samt grundläggande kunskaper inom fastighetsrelaterade regler och processer
God systemförståelse och förmåga att snabbt lära sig nya verktyg, samtidigt som du är skicklig i Excel/Google Sheets och PowerPoint/Google Slides
Flytande kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska eller tyska i både tal och skrift
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
Vill du vara med på vår resa? Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
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Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 26 juli 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om oss på Lidl På Lidl händer det grejer precis hela tiden. Mellan doften av krispiga croissanter och ljudet av veckans kampanj som rullar ut i hyllorna finns en energi som smittar av sig. Vårt hemliga recept? Team Lidl – alla vi som hjälps åt för att allt ska klaffa. Hela vägen från lagergolven till butikshyllorna och kontoren. För oss är det lika självklart att vi levererar högsta kvalitet till branschens bästa pris som att ge dig ett tryggt jobb med schyssta förmåner och utrymme att utvecklas. Att vi är certifierade Top Employer och Karriärföretag är kvittot på att vi menar allvar. Ett jobb som lönar sig helt enkelt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "706590-44303814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige Kommanditbolag
, https://jobb.lidl.se/
177 45 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Lidl Sverige KB Jobbnummer
9998682