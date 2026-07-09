Tandsköterska till välrenommerad klinik i södra Stockholm
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-07-09
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Om arbetsplatsen
Vi söker en tandsköterska till vår moderna och väletablerade tandvårdsmottagning i Hökarängens centrum, som är belägen i ett trivsamt och lugnt område i södra Stockholm, med enkel access till tunnelbanan. Vår klinik är den enda i området och har en lång tradition, grundad redan på 50-talet, med en stabil och lojal patientkrets. Kliniken är totalrenoverad och erbjuder en ljus och fräsch miljö med två behandlingsrum, steril, reception och väntrum.
Kliniken är just nu i en spännande omställningsfas, där vår prisbelönta verksamhetschef önskar expandera verksamheten. Vi söker därför en tandsköterska som vill vara med och påverka arbetets struktur, utveckla kliniken och sätta sin prägel på verksamheten. Här erbjuds du möjligheten att aktivt bidra till förändringsprocessen och vara en viktig del i vårt framtida arbete.
Hos oss möter vi en stor mängd familjer och generationer av patienter, vilket gör vår mottagning både personlig och omtyckt. Vi har ett stabilt patientflöde och kontinuerligt nya patienter som söker sig till oss.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där vi värdesätter både professionellt kunnande och ett gott arbetsklimat. Vi arbetar efter en vision som grundar sig på att vi hjälper och stöttar varandra varje dag. För oss är det viktigt att dela stor arbetsglädje tillsammans samtidigt som vi upprätthåller en hög kvalitet på vår tandvård.
Som en del av Praktikertjänst får du också vara en del av en av Sveriges största och mest etablerade nätverk av privata vårdgivare. Praktikertjänst har en lång historia och tradition av att stödja sina medarbetare i deras professionella utveckling, och som anställd hos oss får du tillgång till flera förmåner, bland annat bra kollektivavtal, generöst Friskvårdsbidrag, företagsmassage, möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsmiljö som värnar om balans mellan arbete och privatliv.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta med varierande uppgifter som assistera vid behandlingar, genomföra profylax och hantera sterilarbete. Du kommer även att vara delaktig i att arbeta administrativt med uppgifter som patientbokningar, kallelser och kundkontakt. Det finns även goda möjligheter att utvecklas i delegerat patientarbete, vilket är en del av vår kliniks strategi för att ge högkvalitativ tandvård.
Vi tror på ett samarbete där vi lär oss av varandra, och vi hjälper dig att successivt komma in i de olika arbetsmomenten genom noggrann inskolning och kontinuerlig handledning. Här får du också möjlighet till kompetensutveckling, anpassat efter dina behov och intressen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och gärna har några års erfarenhet av att arbeta kliniskt. Det är meriterande om du har erfarenhet av delegerat patientarbete samt assistans vid operationer, men vi ser också positivt på din vilja att utvecklas och växa i din yrkesroll. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för tandvård och att arbeta med människor.Dina personliga egenskaper
För oss är det viktigt att du är empatisk, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Du trivs i ett dynamiskt arbetsklimat och har förmågan att anpassa dig till olika situationer. Du är serviceinriktad och har en god förmåga att skapa förtroende hos våra patienter. Vi söker dig som värderar både professionellt och personligt bemötande, och som har förmågan att arbeta effektivt i ett team. Stor vikt läggs vid personliga lämplighet och förmågan att se möjligheter.
Övrig information
Tjänsten är på deltid, och arbetstidens förläggning kan diskuteras för att passa både dina behov och vår verksamhet. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. På grund av semestertider kommer återkoppling dröja till slutet av augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!Kontorsadress
Hökarängens centrum, nära tunnelbanan
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Pepparvägen 6A (visa karta
)
123 56 FARSTA Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län, Hökarängstandläkarna Kontakt
Verksamhetschef
Adrian Borhani Zarandi adrian.borhani@ptj.se 08-943903 Jobbnummer
9998695