PTP-psykologer till Region Gävleborg
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning / Psykologjobb / Hudiksvall Visa alla psykologjobb i Hudiksvall
2026-07-09
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Region Gävleborg söker åtta PTP-psykologer till flera verksamheter i länet. Som PTP-psykolog får du en kvalitetssäkrad tjänstgöring enligt Socialstyrelsens riktlinjer, regelbunden handledning och stöd i din professionella utveckling. Du blir en del av verksamheter där kunskapsutbyte, multiprofessionellt samarbete och ett gott arbetsklimat är centrala delar av vardagen.
Vill du göra din PTP i en organisation där du får utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och samtidigt bidra till människors hälsa och livskvalitet? Då kan det här vara ditt nästa steg!
8 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog arbetar du med uppgifter anpassade efter verksamhetens uppdrag och målgrupp. Du deltar även i Region Gävleborgs gemensamma PTP-program med utbildningsdagar, erfarenhetsutbyte och nätverk tillsammans med övriga PTP-psykologer.
Arbetet som PTP-psykolog innebär bland annat
• psykologiska bedömningar
• psykologisk behandling
• utredningsarbete
• konsultation och rådgivning
• samverkan med andra professioner
• deltagande i teamarbete och verksamhetsutveckling.
Hos oss får du
• en kvalitetssäkrad PTP-tjänst enligt Socialstyrelsens riktlinjer
• regelbunden handledning av legitimerad psykolog
• introduktion och stöd i din professionella utveckling
• möjlighet att arbeta i multiprofessionella team
• ett meningsfullt arbete där du bidrar till god vård och hälsa för länets invånare.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
I din ansökan anger du vilken/vilka placeringar du är intresserad av:
• Vuxenpsykiatri - Psykiatrisk mottagning, Hudiksvall (2 tjänster).
• Vuxenpsykiatri - Psykiatrisk mottagning, Gävle (1 tjänst).
• Barn- och ungdomspsykiatri - Behandling, Gävle (1 tjänst).
• Barn- och ungdomshabilitering, Bollnäs (1 tjänst).
• Primärvård - Edsbyn Din hälsocentral (1 tjänst).
• Primärvård - Hudiksvall Din hälsocentral (1 tjänst).
• Ungdomsmottagning, Gävle (1 tjänst).Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt, samarbetar väl med andra och är ansvarstagande samt strukturerad. Du är engagerad och nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll samt bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som PTP-psykolog hos oss har du
• psykologexamen alternativt uppfyller Socialstyrelsens krav för att påbörja PTP-tjänstgöring.
Region Gävleborg är en av länets största arbetsgivare. Vi arbetar utifrån värdegrunden professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt samtidigt som du bidrar till att skapa god vård och bättre hälsa för människorna i Gävleborg.
Region Gävleborg tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan och ange vilka placeringar du är intresserad av.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Välkommen att göra din PTP i Region Gävleborg!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse
Tidsbegränsad anställning 12 månader.
Forts. kontaktpersoner:
Jessica Vilhelmsson
Vårdenhetschef barn- och ungdomshabilitering Bollnäsjessica.vilhelmsson@regiongavleborg.se
Elisabeth Edvardsson
Vårdenhetschef Edsbyn Din hälsocentralelisabeth.d.edvardsson@regiongavleborg.se
Anna-Lena Schelin
Vårdenhetschef Hudiksvall Din hälsocentralanna-lena.schelin@regiongavleborg.se
Jennifer Wellin
Vårdenhetschef barn- och familjehälsa Gävlejennifer.wellin@regiongavleborg.se
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Kontakt
Vårdenhetschef vuxenpsykiatri Gävle
Camilla Männikkö camilla.mannikko@regiongavleborg.se Jobbnummer
9998675