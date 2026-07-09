1:e socialsekreterare - Vuxen, ekonomiskt- och äldrebistånd
Dals-Eds Kommun / Socialsekreterarjobb / Dals-Ed Visa alla socialsekreterarjobb i Dals-Ed
2026-07-09
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Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
OM JOBBET
Dals Eds kommun söker nu en 1:e socialsekreterare inom vuxen, ekonomiskt bistånd och äldrebistånd utifrån att nuvarande 1:e har fått en annan roll inom organisationen. Vi söker nu dig som är en duktig coachande utredare och arbetsledare som aldrig tappar fokus på den enskildes bästa. Vi tror på goda relationer och helhetssyn i det sociala arbetet. Vi tror på en systematiserad och kunskapsbaserad socialtjänst. Här kan du förvänta dig att arbeta med kvalitativt och utvecklande arbete. Arbetsgivaren är även positivt inställd till att lyssna till medarbetarnas idéer kring utveckling av arbetet och organisationen. Vi förväntar oss en öppen dialog och vi som arbetsgivare värnar om en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Dals-Eds kommun erbjuder sina anställda goda kompetensutvecklingsmöjligheter, generös friskvård, en trevlig och trygg arbetsmiljö samt rimlig arbetsbelastning.Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare har du, tillsammans med enhetschef, ansvar för att leda och fördela det dagliga arbetet samt ge stöd och vägledning såväl enskilt som i grupp. I ditt uppdrag ingår att säkerställa att arbetet sker i enlighet med gällande lagstiftning och bedrivs utifrån aktuell kunskap, beprövad erfarenhet och med god kvalitet. Du ansvarar även för att metodhandleda och metodutveckla inom verksamhetens område. Du kommer också vara den som introducerar nyanställda i det praktiska arbetet. Du håller dig uppdaterad om lagstiftning och implementerar förändringar. Personlig medverkan i direkt klientarbete kan förekomma om behov föreligger. I uppdraget ingår att bereda ärenden till, och föredra i, nämnd samt i domstol.
Hos oss får du ett varierat och roligt arbete där utveckling och kvalitet kombineras med spännande utmaningar. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter.Kvalifikationer
Uppdraget förutsätter att du är socionom eller har utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av myndighetsutövning och stor kunskap inom gällande lagstiftning. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att bedöma vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Det förutsätter att du har en god förmåga att strukturera och organisera ditt eget och andras arbete. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt. Då arbetet innefattar en stor del dokumentation är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt att du har god förmåga att dokumentera och skriva olika former av underlag. Du har mycket god datorvana och förmåga att snabbt ta till dig nya verksamhetssystem. Du har förmåga att driva processer framåt och har ett coachande förhållningssätt. Du har förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Vidare har du färdighet att fatta välgrundade beslut och har en ekonomisk medvetenhet. Att du tidigare haft en arbetsledande roll är meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat i Lifecare, samt om du besitter kunskap inom individ- och familjeomsorgens olika inriktningar som vuxen, bistånd och barn och unga.
Vid den samlade bedömningen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. B-körkort krävs.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad 100%
Arbetet förlagd till dagtid
Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Kollektivavtal: avtalsområdets Huvudöverenskommelse med tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor tillämpas.
ÖVRIGT:
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, vilket innebär att intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang. Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-08-16.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds Kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se/
668 21 ED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dals-Eds kommun Kontakt
Enhetschef Individ- och Familjeomsorg/Bistånd
Anna-Karin Rådén anna-karin.raden@dalsed.se +4653419230 Jobbnummer
9998690