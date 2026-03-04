Lastare - Malmö flygplats
2026-03-04
Vi söker lastare till Malmö flygplats!
Vill du vara med och leverera smakupplevelser i världsklass? På gategourmet ser vi till att resenärer från hela världen kan njuta av god mat och dryck under sin resa. Hos oss får du bli en del av ett viktigt led i flygresan, där varje måltid och detalj bidrar till helhetsupplevelsen ombord. Tillsammans med engagerade kollegor arbetar du i en internationell miljö som präglas av tempo, samarbete och kvalitet. Nu söker vi nya lastare till vår verksamhet under perioden april till september 2026!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I rollen som Lastare för Service Delivery kommer du leverera catering till våra kunder - flygbolagen.
Fordonskontroll av lastbil innan avfärd
Lastar fordonet vid kaj med catering (ex. vagnar, skåp och ugnar)
Lastar och lossar flygplan i enlighet med flygtrafiken
Samordnar med avdelningschef vid skador, olyckor, brist på material eller andra oförutsägbara händelser
Följer regler och bestämmelser
Packar delar av cateringen mellan lastningarKvalifikationer
Rollen är baserad på Malmö Airport och tjänsten innebär en variation i arbetstider (mellan 03.00-01.30). Arbetet är fysiskt, under en dag tar du många steg, arbetar i högt tempo och gör många lyft. Vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och nyfikenhet. Oavsett tidigare erfarenheter anser vi att rätt attityd och viljan att lära sig är absolut viktigast.
Systematisk och strukturerad
Kommunikativ och serviceinriktad
Svenska och engelska i tal och skrift
Har C-körkort och giltigt YKB
Har god fysik och trivs i ett aktivt arbete
Omfattning
Behovsanställning under perioden april till september 2026
Arbetstider: Varierande, helgarbete förekommer
Önskad start: April 2026
För denna tjänst tillämpar vi Transports riksavtal arbetstagare inom civilflyg
Låter detta som en möjlighet för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt engagerade team!
Information om gategourmet
Gategourmet tillhör gategroup och är världens största oberoende cateringföretag och producerar, paketerar och levererar catering för flygbolag och järnvägar. Årligen serverar gategroup över 700 000 000 resenärer världen över. Företaget har 45 000 anställda globalt. Cirka 300 personer arbetar i Sverige, varav omkring ca 30 personer i Malmö i anslutning till Malmö flygplats. Att arbeta hos oss innebär att bli del av en händelserik arbetsmiljö där det finns stor möjlighet att påverka. Mer information om gategourmet hittar du på www.gategroup.com.
Säkerhet och ansökan
Eftersom vi arbetar på Malmö flygplats, som är ett skyddsobjekt, genomgår alla nya medarbetare en säkerhetsprövning. Det innebär att du behöver kunna uppvisa:
Dokumentation över vad du gjort de senaste fem åren
Att du är ostraffad
Ett giltigt ID-kort
Vi behandlar alla ansökningar likadant. Om du är intresserad - ansök genom att klicka på länken nedan!
Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Gate Gourmet Sweden AB
(org.nr 556090-0671)
Sturup Flygplats 1 (visa karta
)
230 32 MALMÖ-STURUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gate Gourmet Malmö Jobbnummer
9776114