Laseroperatör
2026-03-27
Vill du arbeta med modern laserteknik i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och laganda står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en laseroperatör som vill arbeta i 2-skift och bli en viktig del av vårt laseroperatörsteam - där grunden för hela vår produktion tar sin början. Hos oss får du arbeta med två olika fabrikat av lasermaskiner och vara med och påverka både arbetssätt och resultat genom ett aktivt förbättringsarbete.

Arbetsuppgifter
I rollen som laseroperatör kommer du bland annat att:
Köra och övervaka våra lasermaskiner på ett säkert och kvalitetsmedvetet sätt
Kvalitetssäkra produkter med förstabit, sistabit och produktloggar
Optimera skärparametrar för bästa kvalitet och effektivitet
Arbeta med materialbeställningar, materialhantering och truckkörning
Säkerställa att produktionsplaner och leveranser följs
Effektivisera och förbättra laserkörningar
Delta aktivt i ständiga förbättringar, 5S och ordning & reda
Bidra till god teamkänsla och tydliga skiftöverlämningar
Hjälpa till med andra produktionsrelaterade uppgifter vid behov
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av planlaser och industriell produktion. Du är tekniskt intresserad, noggrann och lösningsorienterad. Du är mån om gott samarbete, gillar att ta ansvar och har ett naturligt förbättringstänk. Du trivs med att jobba i 2-skift.
Meriterande är erfarenhet av Monitor G5, kunskap inom CAD/CAM då gärna RADAN och/eller NC Express. Truckkortsbehörighet att köra ledstaplare och motviktstruck är ett krav.
Varför Finnvedens Smide?
Hos Finnvedens Smide får du möjlighet att arbeta i ett företag som värdesätter sina medarbetare och erbjuder kontinuerlig utveckling. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där du känner dig uppskattad och inspirerad att nå din fulla potential. Vi befinner oss på en spännande resa där vi just nu rustar laget för att kunna ta nya höjder! Du får möjlighet till personlig och professionell utveckling. Vi har en trygg och positiv arbetsmiljö med ett starkt fokus på säkerhet och kvalitet där du också får möjligheten att vara en del av en framåtriktad organisation. Så ansöker du
Vill du bli en del av Finnvedens Smide och bidra med din kunskap? Då vill vi gärna höra från dig. Urvalet sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Rekryteringen sker i samarbete med FSK.
Vi är FSK, the Generator - ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar företag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257), https://www.finnvedenssmide.com/jobba-hos-oss/
Margretelundsvägen 3b (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Finnvedens Smide Jobbnummer
9823251