Laseroperatör
2025-10-06
Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Vill du jobba i en industriell miljö där du får ta ansvar och vara en viktig del av produktionen? Vi söker nu en laseroperatör till vår kund i Habo - med omgående start!
Som laseroperatör arbetar du med att köra och övervaka laserskärmaskiner i produktionen. Det är meriterande om du har erfarenhet av yrket sedan tidigare men inget krav. Har du inte erfarenhet vill vi att du har en har industriell bakgrund och har arbetat med maskiner, CNC eller liknande. Du kommer att få upplärning på plats.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Drift och övervakning av laserskärmaskiner
Materialhantering med truck och travers
Kvalitetskontroller av producerade detaljerProfil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av industriarbete, gärna inom laser, maskin- eller CNC-drift
Traverskort
Truckkort
God fysik - arbetet innebär en del tunga lyft
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete
Flexibilitet - du arbetar dagtid men ser gärna en möjlighet att ta kvällsskift vid behov i framtiden
Vi erbjuder:
En varierad vardag i en modern industrimiljö
Möjlighet att lära dig nya maskiner och utvecklas inom företaget
Då tjänsten är tänkt att övergå till anställning hos kund ser vi att du som söker bor i närområdet.Så ansöker du
Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Fast l?n
Detta är ett heltidsjobb.
