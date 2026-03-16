Larmtekniker till Ledningstödsenheten
2026-03-16
FMTIS Ledningsstödsenhet (LSE) Genomförandeavdelning Stockholm
stödjer Högkvarteret och Försvarsmaktens adresser i Stockholm
avseende drift och underhåll av lednings- och insatssystem i samtliga
beredskapsnivåer, både nationellt och internationellt.
För att stärka vårt arbetslag och förmåga söker vi nu ett antal
larmtekniker. Vårt uppdrag är unikt och ställer stora krav avseende
kvalitet, säkerhet och integritet. Vi skall förutom att klara uppdrag här
och nu, även rusta för att kunna möta framtida krav. Vi ser att du delar
våra ambitioner och hoppas att du vill bli en av oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i första hand i att genomföra förebyggande
och avhjälpande underhållsarbete, och installationer i tekniska
bevakningssystem. Tekniska bevakningssystem innefattar:
inbrottslarm, passersystem, CCTV och integrerade system.
Exempel på system du kommer hantera är: Pacom Unison/ Sentrion,
Salto och Milestone. Du kommer arbeta tillsammans med
avdelningens seniora/ledande tekniker samt bli erbjuden det
mentorskap du behöver för att lyckas och utvecklas i rollen.
Arbetet är omväxlande och utförs i huvudsak i Försvarsmaktens
lokaler i Stockholm.
Vi erbjuder
Intressanta och omväxlande arbetsuppgifter inom en av Sveriges
största myndigheter med ett unikt och viktigt uppdrag. Tjänsten ger
möjlighet till egen utveckling både genom att växa i arbetsuppgifter
och genom kvalificerade (interna och externa) utbildningar inom de
områden och verktyg du kommer att arbeta med liksom våra egna interna processer och metoder.
Vi erbjuder flexibel arbetstid samt möjlighet att träna på arbetstid upp till 3 timmar i veckan.
Tjänsteresor, deltagande i övningar och beredskapstjänstgöring i hemmet kan förekomma.
Vi är övertygade om att en blandad grupp i olika åldrar och med olika
bakgrund skapar ett starkt och robust arbetslag och en dynamisk och
sund arbetsmilje

Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med el/teleteknisk inriktning eller
motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga.
• Goda IT-kunskaper och datorvana
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och
engelska
• Körkortsbehörighet B
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Utbildning inom eller erfarenhet av arbete med trådbundna
tekniska bevakningssystem (inbrottslarm, passer- och CCTV-
system)
• Erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete
• Erfarenhet av statlig/kommunal verksamhet
• Erfarenhet av tjänstgöring i eller i anslutning till Försvarsmakten
• Värnplikt eller motsvarande (t.ex GU)

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Vi ser att du är i
början till några år in i din karriär inom larm/säkerhetsteknik eller
motsvarande. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar
initiativ och eget ansvar. Du är kvalitetsmedveten,
utvecklingsorienterad och har gott sinne för ordning och planering.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom
Försvarsmakten.
Befattningen är civil.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Placering Östermalm/Gärdet i Stockholm.
Vill du veta mer om befattningen eller anställningsvillkor är du
välkommen att kontakta rekryterande chef: Sebastian Westerlund
Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS:
OFR/O Håkan Larsson
OFR/S Martin Sparr
SACO Per Lohman
SEKO Matz Felix
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
