Larmoperatör på deltid
2026-01-08
Vill du ha ett meningsfullt deltidsjobb vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning? Hos oss på Verisure kommer du jobba med att skapa trygghet för människor varje dag där du får du en viktig roll i vår larmcentral - hjärtat av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som larmoperatör på Verisure blir du en central del av vår verksamhet. Du arbetar i vår larmcentral - hjärtat i organisationen - tillsammans med cirka 200 engagerade kollegor. Din främsta uppgift är att skapa trygghet för våra kunder när ett larm löser ut. Rollen innebär att du snabbt analyserar larmsignaler, kommunicerar med kunden och samverkar med kollegor samt externa aktörer som polis, räddningstjänst och ambulans. Du är en viktig del i händelsernas centrum och gör skillnad på riktigt. Utöver larmhantering ingår även kundsupport och att besvara inkommande frågor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Analysera inkommande larmsignaler och agera utifrån situationen
• Ha direktkontakt med kunder för att skapa trygghet och ge stöd
• Samverka med kollegor och externa resurser som polis, räddningstjänst och ambulans
• Hantera inkommande samtal och ge service samt support till kunder
• Arbeta nära ditt team för att säkerställa snabba och korrekta insatser samarbete med dina kollegor.
Vad erbjuder vi?
Hos Verisure blir du en del av ett engagerat team i en stimulerande arbetsmiljö med härliga kollegor som brinner för sina uppgifter och har kul på jobbet. Larmcentralen är tillsammans med kundtjänst en av våra största operativa avdelningar, vilket ger dig en dynamisk och utvecklande arbetsplats. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor och förmåner som gör att du kan trivas och växa hos oss.
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal och attraktiva anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag för din hälsa och välmående
• Generös lönestege med snabb löneutveckling
• Möjlighet till provision utöver grundlön
• En obligatorisk och gedigen utbildning som ger dig rätt förutsättningar för rollen
• Placering i moderna och trevliga lokaler på Verisure Säkerhetscenter i Linköping
Tjänsten är en tillsvidareanställning och du kommer vara placerat i trevliga lokaler på Verisure Säkerhetscenter i Linköping. För att du ska få rätt förutsättningar för rollen inleds anställningen med en obligatorisk larmoperatörsutbildning som är planerad att starta 16 Mars.
En deltidsanställning hos oss innebär att du kommer jobba 60% med ett schema med både morgon, kvälls och helgpass där du i grund arbetar varannan helg och sedan enligt en fast rotation i veckorna.Profil
Vi söker dig som är empatisk, stresstålig och serviceinriktad. Du har god datorvana, sinne för detaljer och kan behålla lugnet i pressade situationer. Du trivs med att samarbeta i team men arbetar också självständigt när det behövs.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet från serviceyrken
• Tekniskt intresse eller erfarenhet
• Tidigare erfarenhet att ha arbetat varierande timmar, kvällar, helg och natt.
Grundkrav:
• Minst 18 år
• Fullt färgseende
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Godkänd bakgrundskontroll i belastningsregistret och inga betalningsanmärkningar
Ansök till tjänsten genom att skicka din ansökan med CV där du berättar varför du söker till oss och vad du tror du kan bidra med.
Vi kallar till intervjuer och tillsätter tjänsterna löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 11/1 - 2026
För ytterligare information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare
Om företaget
Verisure är Europas ledande leverantör av professionellt uppkopplade larmsystem för hemmet med dygnet runt-respons. Företaget växer snabbt och har idag 6 miljoner kunder fördelade över 18 länder i Europa och Sydamerika. Vår vision är att skapa trygghet för familjer och företag genom att tillhandahålla marknadens bästa tjänster och produkter.
Med vår framtidssäkra och spännande plattform kan vi erbjuda våra kunder ett unikt sortiment av produkter och tjänster inom hemlarm och det uppkopplade smarta hemmet.
Som anställd på Verisure är du en del i ett branschledande och innovativt företag med stark framåtanda där vi drivs av att göra skillnad på riktigt! I Linköping har vi vårt huvudkontor och säkerhetscenter där bland annat vår larmcentral, kundservice och säljorganisation finns. Ersättning
