Larmoperatör
Bodens kommun, Räddningsavdelningen / Säkerhetsjobb / Boden Visa alla säkerhetsjobb i Boden
2025-11-07
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Räddningsavdelningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Vi söker nu en Larmoperatör till Bodens kommun! Som larmoperatör kommer du arbeta inom enheten Trygghets- och säkerhetscentralen (TSC) placerad vid Räddningstjänsten i Boden.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Arbetet sker i huvudsak vid ett operatörsbord med hjälp av tekniska stödsystem där du som operatör tar emot och vidareförmedlar inkomna larm och joursamtal.
Kommer även att innefatta andra arbetsuppgifter som hanteras inom enheten, vilket innebär administrativa uppgifter, arbetsuppgifter inom larmorganisationen där vi bland annat tar emot och jobbar med installation samt utbyte av välfärdslarm inom kommunen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och innebär arbete varierat på dagtid, nattetid och helger. Arbetet sker i 3-skift under årets alla dagar. Om du blir aktuell för anställning kommer du att genomgå hälsokontroll enligt AFS om nattarbete. Intern utbildningsperiod krävs innan du får börja ditt arbete som larmoperatör.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en fullständig gymnasieutbildning.
• Har god vana av generell hantering av datasystem men även lätt att lära dig nya system och arbetar obehindrat i MS Office (Excel, Outlook, Word, Powerpoint).
• Pratar och skriver svenska obehindrat och känner dig bekväm med att kommunicera på engelska.
• Klarar av att arbeta oregelbundna tider.
• Har körkort lägst *B.
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet från arbeten inom säkerhets- eller bevakningstjänst eller larmcentral.
• Liknande roller där du har arbetat med telefon samt dator som arbetsverktyg och arbetat framför flertalet bildskärmar.
• Tidigare erfarenhet från skiftarbete (dag/natt/helg).
• Erfarenhet från att arbeta i olika kameraövervakningssystem.
Personliga kompetenser:
För att lyckas i uppdraget behöver du vara serviceinriktad och ha ett gott bemötande, med förmåga att skapa goda relationer i ditt arbete. Du är ansvarsfull, strukturerad och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet kräver att du har en god analytisk förmåga, kan prioritera och fatta beslut även under tidspress. Du är stresstålig, har god simultanförmåga och trivs i en miljö där du hanterar flera uppgifter samtidigt. Vi ser också att du är praktiskt lagd och händig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Arbetsplats
Bodens kommun, Räddningsavdelningen Kontakt
Enhetschef, Trygghets- och säkerhetscentralen
Patrik Lindfors patrik.lindfors@boden.se 0921-62340 Jobbnummer
9593725