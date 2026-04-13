Larminstallatör till teknikteamet
Vill du vara en del av vårt teknikteam i Norrköping i sommar och arbeta med trygghetsskapande teknik som gör verklig nytta för människor? Vi söker nu en larminstallatör!
Vilka är vi?
Med våra ca 4000 medarbetare utgör vård- och omsorgskontoret kommunens näst största kontor. Vårt huvuduppdrag består av att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas, både som medarbetare och som människa.
Läs mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: https://norrkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/verksamhetskontor/vard--och-omsorgskontoret
Teknikteamet ansvarar för installation och funktionalitet av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg. Nu söker vi en sommarvikarierande larminstallatör.
Arbetsplatsen är belägen centralt i Norrköping.Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Som medarbetare i teknikteamet arbetar du nära dina kollegor och tillsammans ansvarar ni för den trygghetsskapande teknik som vi använder inom vår vård- och omsorgsverksamhet.
Du ansvarar för planering och installation av den trygghetsskapande tekniken och du säkerställer att den fungerar som den ska. Inom teamets ansvar ligger även att hantera och agera på eventuella störningar.
Vem är du?
Du har gymnasieexamen och någon form av erfarenhet från serviceyrke, gärna med fokus på äldre. Du är tekniskt intresserad och om du har erfarenhet av teknikarbete ser vi det som meriterande.
Det är viktigt för dig att hålla god struktur och service i fokus och du är flexibel, lugn och lösningsorienterad, även när tempot är högt och många saker händer samtidigt. Vi ser också att du har god datorvana och lätt för att lära dig nya system, samt att du kommunicerar tydligt och professionellt på svenska, både i telefon och skrift.
Du har en god förmåga att samarbeta med andra och du är också självgående och kan arbeta självständigt när det behövs.
Som medarbetare hos oss är du en förebild för kommunens vård- och omsorgsverksamhet.
Du har B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: Maj till och med augusti
Tillträdesdatum: Snarast möjligt enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 26 april
Kontakt: Enhetschef Mary Torsson på mailto:mary.torsson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121606".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 27 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Enhetschef
Mary Torsson mary.torsson@norrkoping.se
