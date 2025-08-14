Larminstallatör/tekniker - Halmstad
Har du erfarenhet av inom larmbranschen och av installation av larmanläggningar? Vi söker en installatör som vill utveckla sina förmågor inom installation av produkter och anläggningar inom larm-området till vår kund i Halmstad. Vår kund är en stor aktör inom området och denna roll kommer bjuda på en spännande och varierande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
I denna tjänst så kommer du att bistå vår kund i byggnationen och konstruktionen av era larmanläggningar, både inom passér, inbrottslarm och lite brandlarm. Vissa arbetsplatser kommer till och med ha behov för fler än ett av dessa system.
Du kommer exempelvis arbeta i småprojekt eller på större anläggningar med kabeldragning, montage och installation av larmprodukter i Halmstad. Om du har teknisk kunskap och erfarenhet från installation av larmsystem är detta tjänsten för dig!
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas!
Start: Omgående
Om dig
Vi söker dig med relevant utbildning eller yrkesvana. Som person är du ansvarstagande, nyfiken och samarbetsvillig. Du har tidigare erfarenhet från området och trivs en roll som installatör där du får bidra till något större.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Teknisk kunskap och erfarenhet av larmsystem
Meriterande om du har erfarenhet inom installation av:
SPC
Galaxy
Arx
RCO
AptusSå ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Larminstallatör - HalmstadOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
