Larm- och Säkerhetsmontör till Luleå/Boden
Eitech AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Luleå Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Luleå
2025-11-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eitech AB i Luleå
, Skellefteå
, Gällivare
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Actemium är företaget för dig som vill ta nästa steg i en organisation med goda möjligheter till påverkan samt fokus på installation och teknisk utveckling inom el. Inom elteknik arbetar vi över samtliga spännings- och specialistområden samt erbjuder projekt av olika storlekar och former. I våra uppdrag mobiliserar vi gärna kompetenser och resurser i hela Sverige, för att på bästa sätt utveckla medarbetaren och verksamheten samt optimera kundnyttan.
Till vår enhet i Luleå/Boden söker vi nu en larmmontör med intresse för att installera och underhålla säkerhetsanläggningar. Kontoret i Luleå omfattar idag cirka 100 medarbetare med spetskompetens inom bland annat larminstallationer, brandlarm, inbrottslarm och passersystem samt låg- och mellanspänning för industri- och fastighetsentreprenader. Vi strävar efter korta beslutsvägar och ett stort eget ansvar. Actemium Security är certifierad anläggarfirma för brandlarm och inbrottslarm. Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Vi har stor efterfrågan på våra tjänster och behöver därför utöka vår säkerhetsavdelning med ytterligare en medarbetare. Rollen som larmmontör innebär att du främst arbetar med installation, montage och service av brandlarm, inbrottslarm, passagesystem och CCTV-system. Du kommer att arbeta nära våra kunder och bidra till att skapa trygga och säkra miljöer.
Placeringsort: Luleå alternativt Boden Arbetet sker huvudsakligen i närområdet kring Luleå/Boden men längre resor kan förekomma.Profil
Kvalitet är viktigt för oss inom Actemium Security och vi arbetar i alla led för att upprätthålla den. Vi söker därför dig som är noggrann, ansvarsfull och alltid strävar mot att leverera hög kvalitet. Vi tror att du har en god initiativförmåga, gillar problemlösning och att du lockas av att ha varierade arbetsuppgifter. Du har lätt för att samarbeta med andra, såväl kunder som kollegor, och arbetar alltid med kundens behov i fokus. Kompetenskrav:
• Gymnasieutbildning med inriktning mot el/tele/larm eller annan motsvarande utbildning.
• B-körkort
• Erfarenhet av installation av brand-, inbrottslarm, passersystem, CCTV, mm. · Meriterande: erfarenhet av felsökning och enklare driftsättning
Vi erbjuder dig
Hos Actemium får du möjlighet att arbeta i en organisation med bred kunskap och stark lokal närvaro. Vi kombinerar de stora företagens styrka och trygghet med de mindre företagens närhet och flexibilitet. Här får du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i spännande projekt och utvecklas i din yrkesroll.
Actemium Security vill leda teknikutvecklingen i Norra Sverige och satsar gärna på nya tekniska lösningar.
Passar du in på profilen och vill bli en del av oss? Tveka inte att ansöka redan idag! Detta är en öppen ansökan och rekrytering sker löpande.
För ytterligare information kontakta:
Joakim Kihlberg Affärsenhetschef Actemium Security Norrbotten Joakim.kihlberg@actemium.com
0920-23 31 49 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eitech AB
(org.nr 556730-9637), http://www.actemium.se Arbetsplats
Actemium Kontakt
Joakim Kihlberg joakim.kihlberg@actemium.com Jobbnummer
9602309