Larm och säkerhetstekniker
Försvarsmakten / Elektronikjobb / Halmstad Visa alla elektronikjobb i Halmstad
2025-09-29
Vi behöver din civila kompetens! Har du en utbildning inom larm- säkerhetstekniker eller motsvarande yrkeserfarenhet? Då är det kanske dig vi söker! Försvarsmakten växer och behöver fler engagerade medarbetare. Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden.
Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet, tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, el/mek, radio-, sensor-, bevaknings- och fältsystem samt installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system.
Avdelningen i Halmstad består av två sektioner, en Tele-sektion och en IT- sektion med ca 35 anställda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Larmteknikerns huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att genomföra service och installation samt driftsättning av tekniska säkerhetsanläggningar. Detta genomförs inom och utanför Halmstad garnison vid olika typer av anläggningar. Arbetet innebär att till stor del arbeta vid Försvarsmakten anläggningar främst i västra Sverige samt i övriga delar av landet. Hantering av integration av säkerhetsprodukter i lokal och global nätverksstruktur. Du kommer jobba i ett team med tekniker som tillsammans ansvarar för drift och underhåll, både i och utanför garnisonen.
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB.
Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning inom området el och/eller teleteknisk inriktning och eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdig.
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av larm- och passagesystem.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med stort eget ansvar och att självständigt planera ditt arbete. Du är flexibel och tar gärna egna kreativa initiativ i det vardagliga arbetet. Vidare ser vi att du är en god lagkamrat med god samarbetsförmåga. Arbetet utförs både enskilt och i grupp, det är därför viktigt att du trivs med den blandningen. Vi ser också att du har ett stort tekniskt intresse för att trivas hos oss.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Yrkeserfarenhet från servicejobb med elektromekaniska lås.
• Goda kunskaper om bevakningssystem.
• Goda kunskaper om säkerhetslösningar i nätverk och servrar.
Godkänd klättringsutbildning för arbete med stor nivåskillnad enligt AFS 2019:3 71§Övrig information
Civil tillsvidareanställning som inledas med sex månaders provanställning. Under perioden kommer medicinsk kontroll samt utbildning genomföras för arbete i master och torn. Dessa ska vara godkända inom provanställningstiden och är ett krav för att tjänsten ska övergå i en tillsvidareanställning. Mer information om detta ges vid en ev. anställningsintervju.
Arbetsort: Halmstad
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
I Försvarsmakten benämns befattningen Teleingenjör.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik Rosenlind, nås via växeln på 019-393 500
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
