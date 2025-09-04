Large Account Manager, Stockholm
2025-09-04
Till vårt team inom försäljning som jobbar mot våra större kunder söker vi nu vår nästa Large Account Manager. Om du har erfarenhet från värdeskapande försäljning kan det vara dig vi söker!Du & vi & jobbet
Du kommer att tillhöra vårt Large Account team inom vårt distrikt Stockholm Syd / Mälardalen. Här får du en viktig roll i att bidra till vår framgång och bygga relationer med både befintliga och nya kunder. Du rapporterar till Försäljningschef Large Account Stockholm Syd.
Vad du kommer att göra
- Som Large Account Manager bearbetar du utvalda kunder inom PostNord på operativ, taktisk och strategisk nivå för att säkerställa långsiktig tillväxt och lönsamhet för din kundbas
- Du etablerar ett starkt kontaktnät med kunderna och identifierar nya affärsmöjligheter och leder kunden genom försäljningsprocessen fram till avslut
- Genom en djup förståelse för kundens affär identifierar och definierar du både uttalade och underliggande behov
- Du ansvarar för att beräkna och offerera värdeskapande lösningar samt att följa upp affärsresultat och måluppfyllelse
- Du ansvarar för att vi levererar i enlighet med uppsatta kundplaner
- Du arbetar proaktivt med kunderna för att implementera vunna affärer inom överenskomna tidsramar
- Du är bryggan mellan PostNord och våra kunder - både för att sälja in vårt erbjudande och för att återkoppla marknadsinsikter
- Du håller dig uppdaterad om PostNord erbjudande, processer, verksamhetssystem, säljverktyg såsom säljstödsmaterial, prispolicy med mera
Vem du är
- Resultat- och målinriktad - du har en stark drivkraft att nå uppsatta mål och motverka eventuella GAP genom proaktiva analyser och åtgärder
- Kommunikativ - du motiverar och inspirerar din omgivning och har lätt för att sälja in och motivera andra att prioritera och driva förbättringar utifrån ett kundperspektiv
- Du är duktig på att hålla ordning i avtal och legala frågor runt våra tjänster
- Du är en storyteller och har förmåga att skapa engagerande presentationer
- Du samarbetar väl och rör dig obehindrat på ledningsnivå både internt och hos kund
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Minst 3 års dokumenterad säljerfarenhet av tjänsteförsäljning och kundunika lösningar mot både nya och befintliga kunder
- Vi ser gärna att du har god förståelse för köplogik och affärsprocesser inom logistik och supply chain
- Du har god förhandlingsvana
- Eftergymnasial utbildning inom försäljning, affärsmannaskap och säljteknik
- Akademisk examen inom exempelvis ekonomi, marknadsföring, industriell ekonomi eller motsvarande är meriterande
- Goda kunskaper i svenska och i engelska, i tal såväl som i skrift
- Goda kunskaper i Officepaketet och CRM system
- B-körkort
Välkommen med din ansökanVårt urval sker löpande. Undrar du något över tjänsten? Mejla till susanna.aronson@postnord.com
. Vi ser fram emot din ansökan!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Sverige AB
(org.nr 556711-5695), https://www.postnord.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9491450