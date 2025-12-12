Lärarvikarie åk 4-9 Ma/No
2025-12-12
Kunskapsskolan Saltsjöbaden söker en vikarie i matematik och NO för årskurserna 7-9
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Saltsjöbaden är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 270 elever. Skolan ligger i ett naturnära område på Observatoriebacken i Saltsjöbaden. På vår skola har vi nöjda elever som trivs och som har höga studieresultat.
Som vikarierande lärare på Kunskapsskolan kommer du ha två roller, du kommer både undervisa i dina ämnen och vara personlig handledare åt ett tjugotal elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete samt möjliggöra för dig att fokusera din tid på eleverna har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom matematik och NO för åk 4-9. Ett grundkrav är att du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av att jobba med ungdomar och/eller tidigare erfarenhet av att undervisa. Som person är du lyhörd, tydlig och har en förmåga att inspirera och motivera andra till lärande. Då du kommer att arbeta tillsammans med andra lärare ser vi även att du har mycket god samarbetsförmåga.
Tjänstens utformning
Tjänsten är ett vikariat på heltid från 7 januari till 13 februari med möjlighet till förlängning.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 28 december 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Åsa Ebenhart på asa.ebenhart@kunskapsskolan.se
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
Detta är ett heltidsjobb.
