Lärarvikarie
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Uddevalla
, Göteborg
, Halmstad
Om Amerikanska Gymnasiet Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Stockholm - Essingen
• Skolan är nu inne på i sitt femte läsår.
• Skolan har cirka 600 elever som studerar på Natur- och teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet eller det Samhällsvetenskapliga programmet.
• Skolan kännetecknas av ett kompetent lärarlag och en stark gemenskap.
Om rollen
Som lärarvikarie kommer du att undervisa våra elever när ordinarie lärare inte är på plats. Du förväntas leda lektionerna utifrån vår pedagogiska struktur, vilket du kommer få handledning i. Du kommer att undervisa i en digital miljö med digitala läromedel i kombination med traditionell litteratur. Undervisningen sker på både svenska och engelska.
Tjänsten är en timanställning där du arbetar efter behov. Det finns en efterfrågan på god tillgänglighet och stor flexibilitet, där vi ibland kan ringa in dig för vikariat med kort varsel samma dag. Startdatum snarast möjligt. Anställningen sträcker sig t.o.m 2026-06-14.
Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation och tidigare erfarenhet från undervisning, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har stort engagemang för undervisning, samt vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med ett starkt team av medarbetare och du delar vår pedagogiska syn: https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis "Ramar & Kramar", som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje elev. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord.
Du förväntas ha god kommunikation på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har förmågan att använda ett brett spektra av digitala läromedel och du har en stabil digital kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 15 februari 2026.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har löpt ut.
Kontaktuppgifter
Rektor Erica Nordmark, erica.nordmark@amerikanskagymnasiet.se
Biträdande rektor Joel Filipp, joel.filipp@amerikanskagymnasiet.se Så ansöker du
