Lärarvikaire i Nacka höstterminen 2025

TellusAcademy Vikariepoolen AB / Grundskollärarjobb / Nacka
2025-10-12


Vi söker dig som vill arbeta som lärarvikarie i grundskolan och/eller gymnasieskolan under höstterminen. Vi har både kortare och längre vikariat och matchar dem mot dina önskemål och kompetens. Hos oss styr du själv vilka dagar och tider du har möjlighet att arbeta, det gör det enkelt att kombinera arbetet hos oss med till exempel studier eller ett deltidsarbete.

Som vikarie ersätter du ordinarie lärare för längre eller kortare period. Du förbereder och håller lektioner efter lärarens planering och bidrar till en trygg och meningsfull dag för eleverna. Du behöver ha viljan och förmågan att arbeta tillsammans med andra vuxna i team, kunna sätta dig in i olika skolors rutiner och hantera situationer som kan uppstå i klassrummet.

Kvalifikationer
Lärarutbildning eller erfarenhet av att undervisa i grundskolan eller på gymnasiet
Eftergymnasial utbildning inom pedagogik är meriterande.God svenska i tal och skrift
Goda referenser

För att arbeta i skola och förskola krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister avseende arbete i skola och förskola. Mer information finns på www.polisen.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TellusAcademy Vikariepoolen AB (org.nr 556826-1381)

Kontakt
Magdalena Tengroth
ansokan@vikariepoolen.se

Jobbnummer
9552445

