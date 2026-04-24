Lärare, tyska 6-9
2026-04-24
Förmåner
Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och välbefinnande.
En personlig mentor för nya kollegor som stöttar din utveckling.
Möjligheter till kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling.
Möjlighet att få hjälp med att hitta boende.
Tillgång till egen dator samt schemalagd tid för planering och reflektion.

Publiceringsdatum 2026-04-24
Är du redo för ett meningsfullt och utvecklande arbete? Vi söker nu dig, som ska bli vår nya kollega och tyskalärare årskurs 6-9 (Ferietjänst 50%). Du kommer att jobba på en fräsch och fin skola med professionella, bra kollegor och trevliga elever.
Hos oss möts du av en modern och trivsam skola med engagerade kollegor och elever som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi värdesätter goda relationer, samarbete och ett professionellt förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Klockarhagsskolan är en F-9-skola med cirka 530 elever och är centralt belägen i Hällefors. Vi arbetar aktivt med språk- och kunskapsutveckling samt erbjuder kompetensutveckling inom bland annat NPF. Vår elevhälsa är väl fungerande och vi strävar efter att skapa en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö för alla elever.Dina arbetsuppgifter
Som tyskalärare för årskurs 6-9 kommer du att:
Ansvara och genomföra undervisning i tyska.
Mentorskap i en högstadieklass tillsammans med en kollega.
Bidrar aktivt till ett kollegialt lärande i olika forum utifrån din kompetens och utvecklar ditt ämne.
Ser datorn som ett naturligt och berikande arbetsredskap, i ditt eget och i elevernas arbete.
God kännedom om skolans styrdokument
God kunskap om pedagogisk dokumentation.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa tyska för årskurs 6-9.
Erfarenhet av att undervisa tyska för årskurs 6-9.
Utbildning inom NPF och språkutvecklande arbetssätt.
God samarbetsförmåga.
Lätt för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor.
Strukturerad, tydlig och konsekvent med förmåga att ta egna initiativ med en stor portion av engagemang.
Ser skolans mångfald som en möjlighet liksom vikten av elevernas inflytande över sin kunskapsutveckling.
Besitter goda kunskaper i svenska i både tal- och skrift.Anställningsvillkor
Ferietjänst, 50%
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer sker löpande.
För anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan eller ta med dem till intervjun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors kommun
(org.nr 212000-1942), https://hellefors.se/ledigajobb
Sikforsvägen 7 (visa karta
)
712 83 HÄLLEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bildning, Grundskola, 4-9 Hällefors Kontakt
Marie Karlsson marie.karlsson@hellefors.se 0591-64159 Jobbnummer
9874283