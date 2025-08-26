Lärare till Södermalmsskolan
Kristinehamns kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Kristinehamn Visa alla grundskollärarjobb i Kristinehamn
2025-08-26
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristinehamns kommun, Grundskola i Kristinehamn
Är du redo för ett nytt spännande uppdrag som lärare? Södermalmsskolan söker nu en engagerad och inspirerande lärare till årskurs 7-9 för undervisning i svenska och engelska, som vill göra verklig skillnad för våra elever. Tror du att du är rätt person för tjänsten? Varmt välkommen att söka! Vi är en kommun som sätter eleven i fokus.
Södermalmsskolan är en F-9-skola och som tillhör det centrala skolområdet. Björneborgs skola hör också hit. Skolan har cirka 850 elever och många kompetenta medarbetare. Lokaler och skolgård fördelas på F-3, 4-6 och 7-9 där varje stadie har sitt naturligt avgränsade område med plats för lek och kreativitet.
Tillsammans arbetar vi för elevers rätt till bra utbildning och personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Som lärare bidrar du till att verksamheten utvecklas i rätt riktning och du ger våra elever goda förutsättningar att växa och att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen för årskurs 7-9 utifrån gällande läroplan och kursplan.
Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget och du skall tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Du ingår i arbetslag där du delar med dig av erfarenheter, kompetens, idéer och arbetsglädje.
Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarutbildning för årskurs 7-9, är behörig för undervisning i svenska och engelska och har en lärarlegitimation. Då språket är vårt främsta redskap behöver du ha goda kunskaper både i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
* erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd
* erfarenhet av att arbeta med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
* kunskap om digitala lärplattformar
* IT-intresse.
Vi söker dig som är trygg, stabil och självgående samt en naturlig ledare i undervisningssituationen. Du har god förståelse för att elever tar till sig kunskap på olika sätt och ha förmågan att ge en undervisning av hög kvalité utifrån elevernas olika förutsättningar.
Vidare är du utåtriktad, relationsskapande och har lätt för att samarbeta med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du planerar och strukturerar upp ditt arbete på ett effektivt och styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868) Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Grundskola Kontakt
Rekryteringskonsult
Alexandra Persson rekrytering@kristinehamn.se Jobbnummer
9475354