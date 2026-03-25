Lärare till Resursskolan Borgsmo
2026-03-25
Är du legitimerad lärare i svenska och engelska som brinner för att göra verklig skillnad för elever med autism? Då kan du vara vår nya lärare till Resursskolan!
Vilka är vi?
Vi är en skola inom offentlig sektor, där vi varje dag jobbar för att skapa trygga, inkluderande och stödjande lärmiljöer. Vår verksamhet utgår från elevens bästa, delaktighet, och välbefinnande - på riktigt, inte bara på papper.
Vi delar skolbyggnad med Borgsmo 7-9 grundskola men har vår verksamhet i en särskild del av byggnaden. Vissa ytor är gemensamma för möjligheten att arbeta för inkludering och för att skapa goda möten.
Vi finns i en fantastisk fin skolmiljö i vackra Klockaretorpet och skolenheten består av cirka 10 kollegor med olika kompetenser. Här samarbetar lärare, elevhälsa och övrig personal nära för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar. Vissa lärare undervisar på båda skolenheterna.
Vi arbetar utifrån nationella styrdokument, lagar och politiska mål med fokus på utbildning och ett härligt lärande, med ett utvecklande av såväl traditionella skolkunskaper som nödvändiga sociala förmågor. Hos oss får du en arbetsplats där professionalism, gemenskap och ett lärande för livet har en självklar plats!Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som lärare på Resursskolan undervisar du elever i årskurs 7-9 i engelska och svenska, med fokus på elever med autism. I din tjänst kan undervisning även ske på Borgsmoskolan 7-9. Resursskolan tar emot elever redan från åk 4 och exakt hur ditt uppdrag kommer att se ut bestäms av din behörighet, både vad gäller årskurser och ämne. Huvudinsteget i ditt undervisningsansvar är engelska och svenska.
Ditt läraransvar handlar om att planera, genomföra och följa upp undervisning enligt läroplan och övriga styrdokument. Anpassa undervisning, material och lärmiljö efter elevernas individuella behov och förutsättningar. Samarbeta tätt med arbetslag, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att skapa helhet och trygghet.
Bidra aktivt till skolans utvecklingsarbete. Mentorsskap och att dokumentera och följa upp kunskapsutveckling på ett strukturerat sätt.
Vem är du?
Du har lärarlegitimation med behörighet i svenska och engelska i årskurs 7-9. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och att undervisa elever med autism. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är väl insatt i skolans styrdokument och använder dem naturligt i din planering.
Du har både teoretisk och praktisk kunskap om elever med autism och anpassningar i undervisningen.
Som person är du strukturerad, lyhörd, tålmodig och tydlig - och du bjuder gärna på dig själv i klassrummet.Du är en trygg, nyfiken och lösningsorienterad lärare som trivs i ett team där man professionellt tar ett stort indiviuduellt ansvar och där man hjälper varandra att lyckas tillsammans.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 6 augusti
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 april
Kontakt: Fredrik Monicasson rektor 011-151728 eller Ola Söderström rektor 011-157770
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Individuell lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
