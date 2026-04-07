Lärare till Munkedalsskolan
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Vill du bidra till att utveckla våra elever till att nå sin fulla potential? Då vill vi gärna ha en dialog med dig!
Munkedalsskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem och belägen i centrala Munkedal. På vår skola arbetar engagerade och kunniga pedagoger utifrån tanken att alla elever är allas ansvar. Vår målsättning är att alla som arbetar eller studerar vid Munkedalsskolan ska se sig som en viktig kugge i hjulet och få de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Alla elever ska få utveckla sin fulla potential mot målet, men vägen till målet kan se mycket olika ut. Som ett resultat av detta jobbar vi utifrån tesen att rättvist inte alltid behöver betyda att alla gör lika. För att nå goda resultat både som elev och medarbetare ser vi trygghet, trivsel och känslan av att vara med och påverka som centrala ledord i allt vi gör och vi jobbar ständigt för att fortsätta utveckla dessa områden.
Beskrivning av arbetet
Då en av våra lärare i blivande klass ett kommer vara tjänstledig söker vi nu dig som vill jobba på Munkedalsskolan tillsammans med oss under kommande läsår.
Vi söker dig som är utbildad lärare för åldrarna F-3. I arbetet ingår att planera, dokumentera, analysera samt utvärdera elevernas kunskaper i förhållande till läroplanen. Ett gott samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.Publiceringsdatum2026-04-07Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad lärare för åldrarna F-3.
har förmåga att se elevers olika behov och kan bemöta dem för främja en god lärmiljö.
har erfarenhet av arbete på lågstadiet (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi uppskattar att du ser utmaningar som möjlighet till utveckling. Din samarbetsförmåga är din styrka för att skapa förtroendefulla relationer med så väl kollegor som med elever och vårdnadshavare på vår skola. Att du är självständig, stabil och resultatorienterad är av vikt för att nå skolans måluppfyllelse.
Vi vill informera dig om
att du innan anställning behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
tjänsten är ett vikariat till och med 11 juni 2027.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillståndvid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
http://www.munkedal.se
455 80 MUNKEDAL Arbetsplats Munkedal
Munkedal Kontakt
Charlotta Liljedahl 0524-18240
