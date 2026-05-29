Lärare till årskurs 2, Vanstaskolan
2026-05-29
Nu söker vi en lärare till årskurs 2. Du är mentor för en klass och har huvudansvar för undervisningen i centrala ämnen, samtidigt som du samarbetar nära både kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Här får du kombinera struktur och tydlighet med värme, humor och massor av kreativitet i klassrummet.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Vanstaskolan är en F-9-skola som satsar extra på trygghet, kvalitet och undervisnings-utveckling. Vanstaskolan ligger i Ösmo, med närhet till natur, skärgård och bra kommunikationer. Vi är en del av barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun, med ett tydligt fokus på långsiktig samhällsnytta, hög undervisningskvalitet och likvärdighet.
Vi arbetar utvecklingsinriktat med 100-visionen - en satsning på att göra varje undervisningsminut lite bättre och mer träffsäker för elevernas lärande. Professionalitet och samverkan är nyckelord hos oss, och kollegialt lärande är något vi tar på allvar. Du blir en del av ett engagerat lärarlag där vi delar material, testar nytt, analyserar resultat och stöttar varandra i vardagen.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som vill vara klasslärare i årskurs 2 och som brinner för att skapa en trygg, tydlig och inspirerande lärmiljö. Du ser både gruppen och individen, är tydlig i ditt ledarskap och tror på att struktur och värme kan gå hand i hand.
Du trivs med att samarbeta tätt med kollegor och elevhälsa och ser vårdnadshavare som viktiga partners. Du är nyfiken på att utveckla din undervisning, delar gärna med dig av egna idéer och är inte rädd för att testa nya arbetssätt.
För att lyckas i rollen har du:
Grundlärarexamen med inriktning F-6 eller motsvarande lärarutbildning som ger behörighet i årskurs 2
Lärarlegitimation utfärdad av Skolverket
Minst 1 års erfarenhet av undervisning i grundskolan
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God digital kompetens
Förmåga att leda en klass med tydlig struktur, ordning och fokus på studiero
Det är meriterande om du har:
Fortbildning eller kurser inom tidig läs-, skriv- och matematikutveckling
Erfarenhet av arbete som klasslärare i årskurs 1-3
Erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd
Vana av kollegialt lärande, till exempel auskultation, lektionsobservationer eller gemensam lektionsplanering
Erfarenhet av att samarbeta nära socialpedagoger och elevhälsoteam
Kunskap om och erfarenhet av formativ bedömning och arbete utifrån styrdokumenten
Personliga egenskaper vi letar efter
Som person tror vi att du är trygg, tydlig och samtidigt varm i ditt bemötande - en vuxen som eleverna både respekterar och vågar vända sig till. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, och du är bra på att kommunicera på ett lugnt, enkelt och respektfullt sätt. När något inte fungerar ser du det som en chans att justera, inte som ett misslyckande.
Du gillar att planera och ha koll, men du klarar också av att styra om när verkligheten - eller en åttaåring - bjuder på överraskningar. Du är nyfiken, delar gärna med dig av dina idéer och tar gärna del av andras. Framför allt bidrar du till en positiv stämning, där vi peppar varandra, skrattar tillsammans och gör vårt bästa för att skapa bra skoldagar för eleverna.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: 260811
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: ÖSM/2026/0001/023-11
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN
Nynäshamns Kommun Kontakt
Rektor
Sara Scot sara.scot@nynashamn.se +46852073501
9937152