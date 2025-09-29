Lärare svenska som andraspråk
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2025-09-29
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-29Beskrivning
Nobelgymnasiet är Värmlands största yrkesskola - en plats där elever utvecklas, växer och förbereds för framtiden.
Hit söker sig ungdomar som vill lära sig ett yrke, ta nästa steg i livet genom våra introduktionsprogram, eller förbereda sig för högre studier. Hos oss blir eleverna anställningsbara, högskoleklara - och oslagbara.
Vi är stolta över vår starka yrkesprofil och vårt nära samarbete med arbetslivet. Våra utbildningar håller hög kvalitet och vilar på både praktisk kompetens och pedagogisk utveckling. Här ges eleverna verkliga möjligheter att göra positiva val, nå goda studieresultat och ta kontroll över sina livsbanor - med stöd av ett engagerat kollegium och en modern lärmiljö.
Vi söker nu lärare med inriktning svenska som andraspåk som ska undervisa på Individuella programmet språkintroduktion. Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning på grundskolenivå i svenska som andraspråk, samt eventuellt ytterligare ämnen beroende på din behörighet. Som lärare har du även mentorskap, vilket innebär ett nära arbete med elevernas utveckling och välmående.
Du bidrar i arbetslagets och skolans övriga utvecklingsarbete. Även andra tillkommande arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Du bör vara behörig och legitimerad lärare i svenska som andraspråk på grundskolenivå. Det är meriterande om du har fler ämnen i din kombination, såsom matematik eller engelska. Har du inte avslutat din lärarutbildning ännu, behöver du ha tillräcklig kunskap och helst erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk.
Vi söker en person som är flexibel, öppen, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med kollegor. Skolan är organiserad i arbetslag, och vi uppmuntrar ett ämnesövergripande arbetssätt. Därför är det viktigt att du trivs med att kombinera självständigt arbete med samarbete i team. Utöver ämneskunskap förutsätter vi att du trivs med ungdomar och har förmåga att se alla individers olika behov och förutsättningar.
Vi förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta digitalt och känner dig bekväm med det eftersom lärplattformar, närvarosystem och digitala kommunikationskanaler är en naturlig del av vår vardag.
Tjänsten är ett vikariat under innevarande läsår 2025-2026, med start snarast.
Ansökningstiden går ut 2025-10-12 men observera att urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Nobelgymnasiet Kontakt
Malin Lindquist Skogar 054-5402986 Jobbnummer
9531975