Lärare svenska och engelska åk 7-9

Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Nynässkolan är en modern, nyligen rustad och utbyggd, centralt belägen högstadieskola med närhet till Boulognerskogen. På vår skola tar vi ett gemensamt ansvar för skolans uppdrag både när det gäller värdegrund och kunskaper. Nynässkolan är en skola med en blandning av elever med olika bakgrund och kultur, det ser vi som en styrka där vi kan lära och utvecklas av varandra, något vi är mycket stolta över på Nynässkolan. Nu finns chansen att bidra och jobba tillsammans med oss på en skola i framkant.
Vi vill att våra elever känner en positiv drivkraft, tillit till sin förmåga och att de får utvecklas efter sina förutsättningar.
Följ Nynässkolan på vår instagram: https://www.instagram.com/nynasskolangavle/
Tycker du om att motivera, leda och inspirera elever så att de når goda studieresultat? Då är det här ett jobb för dig! Kom och gör Gävles framtid tillsammans med oss på Nynässkolan!
Som lärare för åk 7-9 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner.
Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och i ämnena svenska och engelska. Du är förtrogen med, och har kunskap om, grundskolans läroplan samt har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Har du kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office, är det meriterade för tjänsten.
Som person har du förmågan att leda och motivera elever och får dem att trivas och må bra. Du är strukturerad och planerar ditt arbete väl. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån situation. Vidare har du en god förmåga att få elever att känna trygghet, tillhörighet och att vara inkluderad. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Intervjuer sker v.40
Varmt välkommen med din ansökan!
