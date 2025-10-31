Lärare SO 7-9
2025-10-31
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Arbetsplatsen
"Längs landsvägen gror kunskap genom välbefinnande i både kropp och själ".
Trelleborg Rektorsområde Anderslöv/Alstad består av Väståkraskolan, Alstad skola och förskola, samt Trollskogens förskola. Området leds av rektor tillsammans med fyra biträdande rektorer, en administrativ chef samt kökschef.
Väståkraskolan är belägen vid den berömda Landsvägen och ligger centralt i byn Anderslöv, ca 25 min från Malmö. Skolan har ca 500 elever i åk F-9. Skolan har egen idrottshall, fotbollsplaner, slöjdsalar, hemkunskapssal, bibliotek och en ny, stor och ljus matsal, restaurang Lövet, skolans hjärta! Skolans elevhälsa jobbar nära elever och pedagoger samt skolledning. https://www.trelleborg.se/barn-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/kommunala-grundskolor-i-trelleborg/vastakraskolan/
Rektorsområde Anderslöv/Alstad är ett område dit alla elever och medarbetare kommer för att lära för livet och utvecklas till sin fulla potential. Området har fokus på undervisningens kvalité, hälsa och välbefinnande, trygghet och trivsel i inkluderande lärmiljöer och med ett tätt samarbete med kökschefen för den goda måltiden. Alla enheter i området är Grön Flagg certifierade och våra två skolor är Generation Pep certifierade skolor.
Vi söker dig SO-lärare som trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft, positivt förhållningssätt och social kompetens.
Du välkomnas av ett gäng med god sammanhållning, stort engagemang och hög teamkänsla. Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team och ha ett nära samarbete med skolans övriga lärare, pedagoger, elevhälsoteam samt övrig personal på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Tillsammans med teamet bidrar du till att skapa en helhet kring eleven där du anpassar lärmiljön utifrån varje elevs individuella behov.
Ditt arbete innebär att inspirera och motivera eleverna mot målsättningen att alla ska nå kunskapsmålen. Du ska bidra till att eleverna utvecklas som individer och att de känner att skolan ger en känsla av sammanhang. För att lyckas i uppdraget krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i och utanför skolan och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
Din förmåga att intressera, entusiasmera och engagera värderar vi högt!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i SO för årskurs 7-9. Du är trygg och tydlig i din kommunikation och skapar struktur och förväntningar som elever, vårdnadshavare och kollegor enkelt kan följa. Du har ett lugnt och stabilt ledarskap där du behåller fokus och hanterar situationer professionellt. Du bygger goda relationer och möter elever med respekt, tydlighet och tilltro. Du har förmåga att skapa motivation och delaktighet i undervisningen samt anpassa arbetssätt utifrån olika behov. Du är ansvarstagande och samarbetsorienterad, samtidigt som du kan arbeta självständigt och driva din undervisning framåt. Vill du vara med och bidra till en trygg och lärandeinriktad skolmiljö, där eleverna ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas, så är du varmt välkommen att söka!Övrigt
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Arbetsplats
Rektorsområde Anderslöv/Alstad, Väståkraskolan Kontakt
Monija Tosic 0410-734121 Jobbnummer
9583626