Lärare Skövde Yrkeshögskola
2025-10-21
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg?
Skövde Yrkeshögskola söker nu en lärare till programmet Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre. I denna roll får du möjlighet att både undervisa och utveckla utbildningen, med fokus på att rusta våra studerande med rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser för arbetslivet.
Som lärare hos oss arbetar du nära lärarkollegor och tillsammans ansvarar ni för att planera, genomföra och vidareutveckla våra utbildningar.
Undervisningen sker främst inom programmet Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre, men du kan även komma att undervisa i andra kurser eller program där din kompetens efterfrågas. Undervisningen bedrivs i huvudsak på distans, med inslag av klassrumsundervisning. Det är därför viktigt att du kan skapa goda relationer och trygga lärandemiljöer, både digitalt och fysiskt.
I rollen ingår också att aktivt delta i utvecklingsarbete för att förbättra och kvalitetssäkra utbildningen. Du kommer att samarbeta med kollegor och arbetslivet för att säkerställa att utbildningens innehåll är relevant och uppdaterat, med fokus på framtidens behov inom äldreomsorgen.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Relevant akademisk examen är ett krav.
Meriterande är pedagogisk utbildning med inriktning mot vuxenutbildning samt
vidareutbildning inom geriatrik, kognitiva sjukdomar eller äldrepsykiatri.
Arbetslivserfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorg är ett krav.
Meriterande är arbetslivserfarenhet från geriatrik, kognitiva sjukdomar, äldrepsykiatri samt arbete med välfärdsteknologi.
Erfarenhet av anhörigstöd och kunskap om vårdens organisation är också meriterande.
Digital kompetens
Du ska vara van användare av digitala system som Outlook, Officepaketet och Teams.
Meriterande är erfarenhet av digitala pedagogiska verktyg.Körkortskrav
B-körkort är ett krav, då tjänsten innebär LIA-besök.
Språkkunskaper
Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du är strukturerad och organiserad i ditt arbete samt har en förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du är ansvarstagande, tar egna initiativ och bidrar aktivt till arbetsplatsens utveckling. Vidare är du en god lagspelare som samarbetar väl med kollegor, studerande och arbetslivet. Det är meriterande om du dessutom är kreativ och lösningsfokuserad samt har erfarenhet av att bygga relationer i digitala miljöer.
