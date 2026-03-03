Lärare SFI - vikariat
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
En SFI-lärares arbete handlar om att hjälpa invandrare att snabbt komma in i samhället och få verktyg för vidare studier eller arbete. Du undervisar vuxna invandrare i svenska språket och ingår ett arbetslag där du samarbetar med dina kollegor för att eleverna ska få de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas.
Du ska planera och genomföra lektioner som hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter i tal, läsning, skrivning och förståelse av svenska språket. Anpassa undervisningen och metoder efter elevgrupper, nivåer och inlärningsbehov. Hjälpa eleverna att förstå och integrera sig i det svenska samhället genom att undervisa om svenska värderingar, normer, arbetsmarknad och kulturella aspekter
dokumentera elevernas framsteg och utvärdera för att säkerställa att de når målen.
Arbetsuppgifterna inom Komvux är en kombination av pedagogiskt arbete och administrativt ansvar. Som SFI-lärare spelar du en väldigt viktig roll för eleverna i deras framtida karriär och integration i det svenska samhället.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i svenska som andraspråk.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
