Lärare på högstadiet - Byängsskolan AB - Grundskolelärarjobb i Täby

Prenumerera på nya jobb hos Byängsskolan AB

Byängsskolan AB / Grundskolelärarjobb / Täby2021-04-14Om ByängsskolanByängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat på att ha en modern IT-miljö i varje klassrum och från år 6 har alla elever tillgång till en egen digital enhet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden och vi har de senaste åren, bland annan kompetensutveckling, deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet.För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero, vilket är en prioriterad arbetsprocess hos oss där vi kontinuerligt följer upp metoder och resultat. Det är viktigt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat, att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande samt att systematiskt utveckla din och dina kollegers undervisning.Om tjänstenDet vi nu söker, med start i augusti 2021, är en legitimerad lärare med behörighet i matematik i kombination med andra ämnen, t.ex. idrott, so- och no-ämnen eller bild. Att du blir en del av oss på Byängsskolan är viktigt, så rätt person kan vara högre prioriterat än att det är just rätt ämneskombination. Du kommer att ha tätt samarbete med skolans andra lärare i olika lag. Du har ansvar för förberedelse, genomförande, uppföljning samt bedömning av undervisning både själv och med dina kolleger i ämnet. För dig skall eleven alltid vara i centrum och du ska vara bra på att bygga relationer med elever såväl som kollegor och vårdnadshavare. I tjänsten ingår också att vara mentor för elever på högstadiet.Tjänsten är förlagd till att undervisa på högstadiet. Vi söker 100%, men det skulle också kunna delas upp på två sökande på deltid.Tjänsten är en tillsvidareanställning.Rekrytering och intervjuer sker fortlöpande.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-07Byängsskolan ABMARKNADSVÄGEN 29918379 TÄBY5689608