Lärare, Murgårdsskolan 7-9
Sandvikens kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Sandviken Visa alla grundskollärarjobb i Sandviken
2026-03-09
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Murgårdsskolan ligger centralt i Sandviken och har nära till det mesta, även naturen. Göransson Arena, Ferrum Arena och Parkbadet finns på promenadavstånd. Till läsåret 26/27 kommer Murgårdsskolan att vara en 3-9 skola, varav ca 300 elever inom årskurs 7-9.
På skolan finns många olika nationaliteter representerade.
Vi söker nu behöriga lärare inom:
* Matematik/No
* Textilslöjd
* Spanska/bild
* Spanska/engelska
* Speciallärare
* Hem- och konsumentkunskap (kombineras med annat ämne för att bli heltid)
Som lärare hos oss arbetar du med att planera, genomföra och följa upp undervisningen i årskurs 7-9 och blir en viktig del i att skapa en undervisning där elevernas utveckling står i centrum. I denna samlingsannons söker vi flera roller och här följer en kort beskrivning av vad uppdraget innebär inom respektive ämnesområde.
Som lärare i matematik och NO-ämnen arbetar du för att stärka elevernas matematiska resonemang, problemlösning och förståelse för tekniska och naturvetenskapliga samband. Undervisningen växlar mellan teori, laborationer och praktiska övningar.
I uppdraget som lärare i textilslöjd leder du kreativa och praktiska arbetsprocesser där eleverna får utforska material, tekniker och design. Du vägleder och stöttar eleverna genom hela den skapande processen och ansvarar för en trygg och säker arbetsmiljö.
Lärare i spanska och bild. I ämnet spanska arbetar du för att stärka elevernas språkliga självförtroende och kommunikativa förmåga. Du använder ett varierande arbetssätt för att väcka elevernas intresse för språk, kultur och omvärld. I ämnet bild arbetar du för att utveckla elevernas kreativitet, skaparglädje och estetiska uttryck.
Lärare i spanska och engelska. Som lärare i språk arbetar du för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera, förstå och interagera språkt i både tal och skrift.
I uppdraget som speciallärare arbetar du med riktat stöd till elever enskilt och i grupp. I uppdraget ingår ett nära samarbete med övriga speciallärare på skolan, undervisande lärare och elevhälsan för att hitta arbetssätt som skapar goda förutsättningar för elevers lärande.
Som lärare i hem- och konsumentkunskap arbetar du för att utveckla elevernas förmåga att ta välgrundade beslut kring ekonomi, hälsa och hållbar konsumtion. Du använder ett varierat arbetssätt för att ge eleverna praktiska och teoretiska kunskaper kring mat, hälsa, ekonomi och miljö.
Du bidrar genom att:
* Skapa undervisning utifrån elevernas behov
* Vara en tydlig ledare och förebild i klassrummet
* Bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
* Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete inom digitalisering, värdegrund och språkutveckling
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela erfarenheter och kunskap i kollegiala forum
* Arbeta lösningsfokuserat
* Utveckla undervisningen tillsammans i arbetslag
* Ta ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet och lärandeKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk insikt och förstå hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Du anpassar undervisningen utifrån individens behov och skapar förutsättningar för lärande. Ett strukturerat arbetssätt hjälper dig att planera och följa upp undervisningen på ett tydligt och effektivt sätt.
Samarbete är en naturlig del av vardagen. Du arbetar lyhört tillsammans med kollegor, delar erfarenheter och bidrar till ett öppet klimat där undervisningen utvecklas gemensamt. I en föränderlig skolmiljö är det också viktigt att kunna ta till sig nya idéer och arbetssätt och att se möjligheterna i dem. Genom att vara utvecklingsorienterad bidrar du till skolans gemensamma lärande.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med relevant behörighet
* Speciallärarlegitimation (gäller speciallärartjänst)
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
