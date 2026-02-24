Lärare mot fritidshem till Rörstorpsskolan, vikariat
2026-02-24
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning
Rörstorpsskolan är en mångkulturell skola belägen i de centrala delarna av Värnamo, skolan har ca 330 elever från förskoleklass till år 3.
Vi på Rörstorpsskolan är ett enat team som jobbar tillsammans för att våra elever ska nå så långt som möjligt. Vi tror att trygghet och studiero ger bättre studieresultat, därför är detta väsentliga delar av vårt dagliga arbete. Vi följer kontinuerligt upp våra elevers resultat, analyserar dessa och utvecklar vår undervisning för att möta elevernas behov.Dina arbetsuppgifter
Du erbjuds arbete som grundlärare mot fritidshem på ett av våra fritidshem för våra elever F-1. I arbetet ingår att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Under förmiddagstid kommer du att stötta eleverna i någon av våra klasser tillsammans med klasslärare. Samarbetet och samverkan med övriga pedagoger på skolan ser vi som en självklarhet och du tar också ett ansvar över tryggheten för alla våra elever.
Det viktigaste är att du alltid arbetar för eleverna och deras bästa. Du möter de med ett leende på morgonen, även under regniga dagar. Du är, liksom vi, övertygad om att tillsammans är en framgångsfaktor. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarlegitimation med inriktning mot fritidshem. Du ska ha lätt att samarbeta och skapa motivation utifrån varje elevs unika förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/71". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Rörstorpsskolan
Shyrete Shatri, bitr. rektor 0370-380057
