Lärare mellanstadiet
2025-12-16
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Enöglaskolan är en mångkulturell F-9-skola med cirka 550 elever.
År 2027 flyttar vi in i den nybyggda Lillsidanskolan, en modern och ändamålsenlig skola som ger oss ännu bättre möjligheter att möta elevernas behov och skapa stimulerande lärmiljöer.
Skolans leds av rektor och två biträdande rektorer tillsammans med arbetslagsledare från fyra arbetslag, F-3, 4-6, 7-9 och fritidshem. På skolan finns även ett komplett elevhälsoteam med flertalet funktioner som arbetar nära arbetslagen.
Att arbeta hos oss innebär att du blir en del av en skola med höga ambitioner och ett tydligt fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Hos oss är skolutveckling och aktuell forskning en del av det dagliga samtalet.
Vi arbetar målmedvetet med att hålla vår värdegrund levande och ser det som en central del av skolans verksamhet.
På Enöglaskolan blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential i en trygg och inspirerande miljö. På vår skola lär vi av- och med varandra.
Tack vare skolans centrala läge nära stadens centrum och de goda pendlingsmöjligheterna från både Västerås och Uppsala är vi en lättillgänglig arbetsplats.
Följ gärna vårt arbete på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/enoglaskolan/
I dina arbetsuppgifter ingår det att arbeta utifrån grundskolans styrdokument (Skollagen och Lgr 22) tillsammans med lärarkollegor. Vidare har du eget ansvar för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning av den undervisning du genomför. Du medverkar i analys och utveckling av skolverksamheten tillsammans med övriga lärare och skolledning.
Du kommer att vara klasslärare/mentor för en grupp och arbeta tätt tillsammans med övriga lärare i arbetslag 4-6. Du kan komma att undervisa i flera olika ämnen vilket innebär att du förväntas vara flexibel.
Vi ser mycket gärna att du har behörighet i och erfarenhet av att undervisa i ämnet svenska som andraspråk, då flertalet av våra elever är flerspråkiga.
Då skolan har ett flerspråkigt elevunderlag ser vi det språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) som en naturlig del av undervisningen och ett viktigt förhållningssätt, där vi aktivt arbetar för att skapa en inkluderande lärmiljö och ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.
Om arbetsplatsen
Som en del av det vårt team erbjuder vi en inspirerande och stöttande arbetsmiljö med engagerade kollegor, där du får möjlighet att utvecklas och göra verklig skillnad för våra elever. Hos oss värdesätts samarbete, arbetsglädje och pedagogisk utveckling.
Vi arbetar i arbetslag och med teamlärarskap, där varje årskurs är ett team med 2-3 lärare beroende på hur många elever som går i årskursen.
Här finns ett aktivt elevhälsoteam med tillgång till skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolkurator och skolpsykolog.Kvalifikationer
Utbildning - Avgörande
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i 4-6.
Vi söker:
• En lärare med inriktning sv/sva, behörighet i svenska som andraspråk är meriterande
• En lärare med bred behörighet.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du tar initiativ, sätter gärna igång aktiviteter och når resultat.
Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du planerar och prioriterar ditt agerande utifrån målen. När målen ändras har du förmåga att förändra din inriktning.
Du kan behålla din motivation och vara effektiv trots bakslag. Du arbetar på tills arbetsuppgifter är avslutade och resultat är uppnådda. Ersättning
