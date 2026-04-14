Lärare med specialpedagogisk kompetens
Föreningen Örjanskolan / Speciallärarjobb / Södertälje Visa alla speciallärarjobb i Södertälje
2026-04-14
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föreningen Örjanskolan i Södertälje
Örjanskolan är en waldorfskola belägen i natursköna omgivningar precis vid kanten av Östersjön. Hos oss går elever från förskoleklass upp till klass 12 och i dagsläget har vi ca 270 elever. I vår närhet finns många olika verksamheter såsom Ytterjärna Kulturhus och dess park med dammar och växthus och Nibble gård med naturbruksgymnasium. Buss, med förbindelser som passar skolans tider, stannar precis utanför.
Vi söker nu en till två lärare med specialpedagogisk kompetens till vårt elevhälsoteam. Vi önskar en trevlig och professionell lärare på deltid där tjänstgöringsgrad går att diskutera. Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning och den andra tjänsten är en visstidsanställning.
Arbetsuppgifter
Som lärare med specialpedagogisk kompetens arbetar du i nära samverkan med lärare, elevhälsoteam (EHT) och rektor för att skapa en god, inkluderande och hälsofrämjande studie- och arbetsmiljö för våra elever. I dina arbetsuppgifter ingår att ge elever stöd i undervisningen, både i grupp och enskilt, samt att bistå och stödja lärare i att hitta lösningar i olika undervisningssituationer.Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är utbildad lärare med stort intresse för och goda kunskaper inom specialpedagogik
har en tilläggsutbildning som ger praktisk och teoretisk kompetens inom specialpedagogik samt kännedom om relevant lagstiftning
har erfarenhet av eller intresse för waldorfpedagogik
har erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd
har ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling
skapar goda relationer med elever
har god samarbetsförmåga med kollegor och vårdnadshavare
har väl fungerande rutiner för dokumentation och uppföljning
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och förhållningssätt. Du är ansvarstagande, kan ta egna initiativ och kan samarbeta. Vi ser att personlig utveckling liksom ständig verksamhetsutveckling är en naturlig del av Örjanskolan. Därför bör du som person vara intresserad av att utveckla dig själv så väl som eleverna och verksamheten. Du har ett äkta intresse av att finna goda vägar till lärande.
Vill du vara med och utveckla skolan tillsammans med oss är du välkommen med din ansökan!Så ansöker du
För ansökan kontakta Johanna Sandberg via jobb@orjanskolan.se
. Då ansökningarna kommer att behandlas fortlöpande vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: jobb@orjanskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare EHT".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Örjanskolan
Nibble (visa karta
)
153 91 JÄRNA
9854625