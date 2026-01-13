Lärare MA/NO 7-9
2026-01-13
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.

Arbetsuppgifter
Källtorpskolan är en grundskola åk 7-9 med ca 400 elever och en kommungemensam resursgrupp som ligger i Kallhäll. Sedan HT 2024 har vi även en anpassad grundskola åk 7-9 . Den anpassade grundskolan kommer successivt utökas nästkommande läsår för att till slut bli 40 elever.Dina arbetsuppgifter
På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppdrag enligt läroplanens kapitel ett, två och tre och arbetar systematiskt med kunskaps-, värdegrunds- och det sociala uppdraget enligt LGR 22.
Du kommer att arbeta i en organisation som innebär att du får en tillhörighet i ett arbetslag samt ett ämneslag som består av kollegialt lärande kring utveckling av undervisning, värdegrundsarbete och elevernas sociala kompetenser.
Som Ma/NO/TK lärare är du ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen utifrån den fastställda läroplanen, samt planerar i samverkan med de andra Ma/NO/TK lärarna på skolan för att skapa likvärdighet. I tjänsten ingår att vara mentor till en klass tillsammans med en kollega, där är du/ni ansvariga för genomförande av värdegrunds- och socialt arbete. Det finns också möjlighet att låta en del av tjänsten vara kopplad till ett pedagogiskt IT-uppdrag på skolan där man också deltar på kommungemensamma möten kring den pedagogiska IT-utvecklingen.
Du ansvarar för bedömning av elevers hela lärande i undervisningen, värdegrundsarbetet och sociala kompetenser samt dokumentationen av den samma. Det är viktigt att du följer upp elevernas resultat, analyserar dem och vidtar åtgärder för att resultaten ska förbättras. Vidare driver du tillsammans med övrig personal en verksamhet som hjälper barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna.KvalifikationerKvalifikationer
Vi vill att du har svensk lärarlegitimation samt lärarbehörighet för att undervisa elever i Ma/NO/TK på högstadiet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i aktuella årskurser och ämnen, gärna från en mångkulturell skola.
Du är engagerad och flexibel och har lätt att anpassa dig till olika situationer. Du kan ta initiativ, är idérik och har ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du kan arbeta självständig men är samtidigt samarbetsinriktad, såväl mot barn, som föräldrar och kollegor. Det är viktigt att du är lyhörd och har hög social kompetens. Du tar ansvar för din del samtidigt som du ser helheten.
Vi har projektorer i alla undervisningssalarna samt använder oss av digitala verktyg i verksamheten och ser därför gärna att du har IT-kompetens.
Du behärskar det svenska språket i båda tal och skrift och har förmåga att kommunicera på ett tydligt och positivt sätt samt kunna skapa förtroende och goda relationer, såväl internt som externt. Du har ledarskapsförmågan med pedagogisk insikt och har förmåga att kunna motivera eleverna.
Intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan ansökningstiden löper ut.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
