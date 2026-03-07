Lärare lågstadiet
2026-03-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Ansgarskolorna är en inspirerande och härlig plats att jobba på, och vi välkomnar dig som vill vara med och bidra till att skapa en positiv miljö på kristen grund för barn och unga att växa upp i.
Vi tror att du som söker till oss:
Helhjärtat delar vår värdegrund
Har en utbildning som passar för tjänsten
Har en färdig utbildning och svensk lärarlegitimation i aktuellt stadie och aktuellt ämne som du söker
Vill jobba i ett team som har gemensamma tydliga ramar för arbetet och arbetar språkutvecklande i alla ämnen
Är beredd att gå en extra mil för att hjälpa de ungdomar som behöver extra stöd för att lyckas i livet
Aktivt deltar i skolans utvecklingsarbete utifrån skolans profil
Välkommen med din ansökan!
Bifoga CV, lärarlegitimation/examensbevis och ett personligt brev som beskriver vem du är, din erfarenhet, hur du kan bidra till att utveckla skolan och varför just du passar som vår nya kollega. (Vi uppskattar när brevet är riktat till oss och inte är ett standardbrev).
Endast de ansökningar som innehåller alla delar går vidare i våra processer.
Vi tillsätter tjänsterna löpande under ansökningsperioden.
Vi önskar också att du personligen mailar din ansökan på mailadressen jobbansokan@ansgarskolorna.se
- och inte svarar via en ansökningssida som plockat upp vår annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: jobbansokan@ansgarskolorna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ansgarskolorna AB
(org.nr 556583-5146) Kontakt
Rektor
Susanne Vikström susanne.vikstrom@ansgarskolorna.se Jobbnummer
9783280