Lärare inriktning fritidshem, Nyarpsskolan
2025-09-23
Du vet att Lärglädje gör skillnad på riktigt.
Det gör vi med. Hos oss bidrar du till något större genom att skapa ett lustfyllt lärande för våra barn och elever - varje dag, hela vägen!
Välkommen att söka tjänst som fritidslärare hos oss på vår fina skola; Nyarpsskolan!
Ditt nya jobb
I uppdraget som fritidslärare kommer du att
- Ansvara för det pedagogiska arbetet på avdelningen Fyren, avdelningen för våra yngre elever. Detta innebär att du planerar, genomför och följer upp aktiviteter tillsammans med dina kollegor.
- Du kommer också arbeta i skolsamverkan tillsammans med förskollärare och grundskollärare på lågstadiet, förskoleklass eller åk 1.
I uppdraget ingår också att
- Säkerställa att fritidshemmet är ett värdefullt komplement till elevernas skolgång.
- Bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Främja en god lärmiljö som möter eleverna på deras fritid.
Välkommen till oss
Nyarpsskolan ligger inbäddad i ett lugnt villaområde mitt i Bankeryd. Vi har närhet till både skog och sjö och skolskogen ger oss en härlig plats att vara på under fritidstid. Busshållplats och tågstation finns på 5 minuters gångavstånd och det är täta förbindelser in till centrala Jönköping.
Nyarpsskolan är en F-6 skola med både grundskola och anpassad grundskola. Skolan har tre tillhörande fritidshem; Fyren, Kajutan och Jollen. Här stöttar och utvecklar 50 medarbetare 275 elever varje dag.
På skolan kommer du ingå i ett arbetslag bestående av samtliga fritidslärare. På skolan finns 5 arbetslagsledare som var och en leder ett arbetslag. Tillsammans med oss i skolledningen utvecklar vi och driver vår fina skola framåt.
Vår skola tillhör Bankerydsspåret. Här jobbar vi tillsammans med områdets övriga grundskolor och förskolor. Målet är att skapa en likvärdig utbildning i Bankeryd.
Vi strävar efter att vara det självklara valet för eleverna i vårt närområde.
Din kompetens
Vi söker en legitimerad lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem och i förskoleklass och av att vara ledare av egen grupp/klass.
Som person är du flexibel och mogen. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande.
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är nödvändigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du vara en del i vårt team och fortsätta utveckla arbetet för att erbjuda elever en meningsfull fritid och social gemenskap? Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem på Nyarpsskolan.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
