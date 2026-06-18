Lärare inom Robotteknik
TeknikAkademin Norden AB / Processoperatörsjobb / Göteborg Visa alla processoperatörsjobb i Göteborg
2026-06-18
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Lärare inom Robotteknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom robotteknik som vill undervisa och vägleda studerande inom industriell automation och robotiserade produktionssystem. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på industrirobotar, programmering, integration och driftsättning.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur robotbaserade system används, programmeras och integreras i moderna industrimiljöer.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Undervisa i robotteknik och industriell automation
Handleda studerande i programmering och konfigurering av industrirobotar
Introducera robotintegration, sensorteknik och säkerhetssystem
Undervisa i driftsättning, felsökning och underhåll av robotsystem
Stötta studerande i praktiska projekt och teknisk problemlösning
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom robotteknik, automation eller närliggande område
Har erfarenhet av arbete med industrirobotar (t.ex. ABB, KUKA, FANUC eller motsvarande)
Har god förståelse för robotprogrammering och automationssystem
Är analytisk och trygg i tekniska resonemang
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobbmalcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936436-2059822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta
)
417 20 GÖTEBORG Jobbnummer
9970139