Lärare inom Robotteknik

TeknikAkademin Norden AB / Processoperatörsjobb / Göteborg
2026-06-18


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Lärare inom Robotteknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom robotteknik som vill undervisa och vägleda studerande inom industriell automation och robotiserade produktionssystem. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på industrirobotar, programmering, integration och driftsättning.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur robotbaserade system används, programmeras och integreras i moderna industrimiljöer.

Publiceringsdatum
2026-06-18

Arbetsuppgifter
Undervisa i robotteknik och industriell automation

Handleda studerande i programmering och konfigurering av industrirobotar

Introducera robotintegration, sensorteknik och säkerhetssystem

Undervisa i driftsättning, felsökning och underhåll av robotsystem

Stötta studerande i praktiska projekt och teknisk problemlösning

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom robotteknik, automation eller närliggande område

Har erfarenhet av arbete med industrirobotar (t.ex. ABB, KUKA, FANUC eller motsvarande)

Har god förståelse för robotprogrammering och automationssystem

Är analytisk och trygg i tekniska resonemang

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936436-2059822".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9970139

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