Lärare inom nycirkus, Kulturskolan
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Varberg
2025-08-26
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Kultur- och fritidsförvaltningen driver och förvaltar kommunens kultur- och fritidsanläggningar som bibliotek, ungdomsgårdar, kulturskola, teater samt idrottsanläggningar. Vi ger också service och bidrag till föreningar inom kommunen.
På Kulturskolan i Varberg arbetar vi för en stark helhet och att varje elev skall få bästa möjliga möte med sitt kulturella uttryck. Verksamheten riktar sig till alla barn och unga 5-20 år och våra ledord är kreativitet och utveckling. På Kulturskolan arbetar 40 personer och de flesta ämnen finns representerade. Undervisningen bedrivs både enskilt och i grupp i Kulturskolans lokaler på Rosenfred och i hela kommunen, då i samverkan med grundskolorna.
Välkommen till Kulturskolan i Varberg en del av västkustens kreativa mittpunkt.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Du kommer assistera undervisande pedagog i undervisningen av barn och unga i åldern 5-20 år. Du behärskar ämnet nycirkus som utövare och kan därför vara behjälplig kring teknik och som stödfunktion bidra till trygghet i undervisningssituationen.Kvalifikationer
Du har erfarenhet och kompetens inom cirkusundervisning. Du är trygg i att arbeta med barn och unga och har erfarenhet av gruppundervisning.
Du behärskar akrobatik, luftakrobatik, jonglering och sceniskt uttryck.
Vi ser att du har god samarbetsförmåga.
B-körkort är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Ersättning
