Lärare Idrott och Hälsa/Thunmanskolan, Knivsta
2025-09-11
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Arbetsuppgifter
Vi på Thunmanskolan söker en lärare i Idrott och Hälsa med start omgående- Ht 25 Thunmanskolan är en 7-9 skola som är belägen i centrala Knivsta med god kommunikation. Här går 430 elever fördelade på små klasser bestående av 20-26 elever i varje klass. Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i Idrott och Hälsa. Mentorskap kommer att ingå.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Idrott och Hälsa åk 7-9. Det är meriterande om du har erfarenhet dock inget krav. Det viktiga är att du som person har ett gott bemötande, en god förmåga att planera och ett mod att fråga när det behövs. Du har en god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta tillsammans i team med olika yrkeskategorier. Ditt förhållningssätt är relationellt, och inriktat mot att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Du är flexibel, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende och goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
