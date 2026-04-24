Lärare Idrott och hälsa åk 1-6
2026-04-24
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Steningehöjdens skola är en F-9 skola med ca 660 elever och 80 personal. Vår skola består av två byggnader där F-6 och fritids är i en byggnad och 7-9 är i en separat. Idrottshallen är stor och rymlig och ligger placerad mitt emellan de båda skolbyggnaderna. Skolan är nybyggd och det ger oss goda möjligheter att skapa en trygg och god lärandemiljö. Vi har dessutom fina möjligheter med två skolgårdar och närhet till naturen. Tillsammans gör vi skillnad för att våra elever ska lyckas i sitt lärande.
Vår vision är: Alla är olika, alla är unika och alla kan lyckas.
Steningehöjdens skola har som mål att vara en skola i framkant med god måluppfyllelse och vi har höga förväntningar på våra elever. I detta arbete använder vi oss utav IBIS som vår röda tråd i verksamheten. Vi ska vara en trygg skola för alla, där värdegrundsarbetet har en tydlig plats i vår organisation.
Vi ser IT och kollegialt samarbete som en viktig del i vårt pedagogiska arbete. Ett utvecklingsområde har varit språk och kunskapsutvecklande arbete, något som fortlöper även detta läsår. Ett annat mål i skolans arbetsplan är att öka elevers lust att läsa, men även att öka deras läsande.
I tjänsten som lärare i idrott och hälsa ingår sedvanliga arbetsuppgifter. Du planerar, genomför, bedömer och följer upp undervisningen både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Du kommer även att ingå i skolans rörelsegrupp kopplat till RF Sisu's rörelsesatsning.
Steningehöjdens skola är en ADS skola - Apple Distinguished School, ett krav är att du arbetar med digital teknik och på vår skola är det i iPad miljö som gäller. Vi förväntar oss att du är engagerad och inspirerar våra elever att arbeta digitalt och möjliggör för dem att visa sina kunskaper på olika sätt.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i idrott och hälsa för åk F-9.
I dagsläget söker vi en lärare att undervisa åk 1-6, men då vi är en F-9 skola ser vi gärna att du har den behörigheten. Behörighet i ytterligare ett ämne är meriterande. Du ska även ha erfarenhet av att använda digitala verktyg i din undervisning, gärna i iPad miljö
För oss är det viktigt att du vill vara med och ta vår skola vidare i sin utveckling. Du är trygg i din ledarroll och vill vara med och göra skillnad för våra elever. Du har intresse för IT, kollegialt samarbete och god förmåga att lyckas med elevernas måluppfyllelse.
Vi ser det som positivt om du har stort intresse för friluftsliv då vi använder oss mycket av naturen och uteklassrummet i undervisningen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
