Lärare idrott och hälsa - vikariat
Tranemo Kommun , Lärandesektion / Grundskollärarjobb / Tranemo Visa alla grundskollärarjobb i Tranemo
2026-07-16
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Vill du ha inflytande och vara delaktig i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Då är du välkommen till Tranemo kommun. Här verkar vi för stark känsla av samhörighet och uppmuntran till inflytande och delaktighet. Vi erbjuder gott ledarskap och bra arbetsvillkor. Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och söker efter engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Vi på Tranängskolan 7-9 söker en lärare i idrott och hälsa. Du kommer att tillhöra ett av skolans 6 arbetslag.
Hos oss blir du en del av ett engagerat kollegium där samarbete, utveckling och elevens bästa är vägledande i det dagliga arbetet. Vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare och värdesätter initiativ, professionalism och arbetsglädje.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Undervisa i idrott och hälsa för elever i årskurs 7-9.
Att vara lärare i idrott handlar om mer än att lära ut rörelse. Det handlar om att få unga människor att våga utmana sig själva! Du ser möjligheter där andra ser hinder, bygger relationer som skapar trygghet och inspirerar elever att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Som lärare hos oss blir du en viktig del av skolans arbete för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö där elever får möjlighet att lyckas både kunskapsmässigt och socialt. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen tillsammans med tre nära lärarkollegor. Vi tror på kraften i goda relationer, höga förväntningar och ett professionellt samarbete.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa för årskurs 7-9.
Gärna har behörighet i matematik eller annat ämne.
Du har gärna erfarenhet av undervisning i ämnet idrott och hälsa eller annan relevant erfarenhet inom området.
Du har en förmåga att skapa goda relationer och bygga förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor samt
• ett tydligt pedagogiskt ledarskap och höga förväntningar på elevernas utveckling.
• god samarbetsförmåga och ser kollegialt lärande som en naturlig del av uppdraget.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!
Rekryterande chef är åter från semester 2026-07-27 och kan svara på eventuella frågor från detta datum.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2026-11-22 .
Arbetstid: Dagtid.
Vid intervju behöver du uppvisa pass, nationellt identitetskort eller personbevis där svenskt medborgarskap framgår. Personbevis laddar du enkelt ner via skatteverket.se
Om du inte är svensk medborgare behöver du visa upp dokument som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Information om lönespann för aktuell tjänst hittar du på Tranemo kommuns hemsida, https://tranemo.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/lonetransparens
Vi som arbetsgivare har enligt lag möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto enligt GDPR och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336624". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Arbetsplats
Tranemo Kommun , Lärandesektion Kontakt
Biträdande rektor
Carl-Henric Havilehto carlhenric.havilehto@tranemo.se +46325576604 Jobbnummer
10004188