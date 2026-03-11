Lärare Idh/Ma, åk 7-9
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Vi söker dig som lärare i idrott och hälsa samt matematik, årskurs 7-9.
Fridhemsskolan är en högstadieskola med cirka 200 elever. Varje elev har egen bärbar dator och vi arbetar med lärplattformen, SchoolSoft.
Du arbetar i arbetslag och ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt styrdokumenten. Du är även mentor för elever. Mentorskapet ser vi som en viktig del i lärarens uppdrag.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning. Du har en positiv människosyn och vet att varje barn har starka sidor, något du också tar fasta på i kontakten med barnen och deras föräldrar. Du satsar mycket på att bygga relationer med eleverna. Du ser också vikten av att skapa goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. Du drivs av att samarbeta och kommunicera med andra människor med målet att ständigt förbättra och utveckla elevernas lärandeprocess. Att arbeta med digitala verktyg ser du som en självklar del i undervisningen samt att kontinuerlig följa upp och dokumentera elevernas arbete.
Vi söker dig som har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar och har en god förmåga att skapa relationer och förmedla kunskap. Du som känner igen dig i beskrivningen är du välkommen med din ansökan!
Kravspecifikation: Tjänsten kräver lärarlegitimation och behörighet i matematik och No-ämnen, teknik för årskurs 7-9 för att få tillsvidare anställning. Är du under utbildning till lärare, ser vi gärna att du i stället bifogar studieintyg på hittills avslutade kurser. Vid anställning är du skyldig att uppvisa registerutdrag från polisens belastningsregister enligt Skollagen (2010:800 2 kap 31§).
Övriga meriter: Det är meriterande om man har jobbat med liknande uppdrag inom skolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där samarbete och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom ett genuint intresse för barn och ungdomar.
Tjänsten är 100 % tillsvidare tjänst med start 2026-08-12 eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan. Därmed kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
