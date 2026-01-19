Lärare i tyska Tyresö skola
Tyresö Kommun / Grundskollärarjobb / Tyresö Visa alla grundskollärarjobb i Tyresö
2026-01-19
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
, Nacka
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Tyresö skola är en F-9 skola på östra Tyresö, med skogen inpå knuten och med gångavstånd till vacker slottsmiljö och havsvik.
Skolgården är stor och inbjuder till varierade lekar och aktiviteter. Skolan präglas av goda studieresultat, hög trivsel och studiero. Vi vet att det inte finns något mer inkluderande än en bra undervisning och vårt gemensamma mål, där vi alla bidrar i våra olika roller, är att skapa den bästa skolan för varje enskild elev. Vi arbetar tillsammans i årskursteam med ett starkt EHT som stöd för lärare och elever.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi söker nu en lärare i Tyska till Tyresö skola. Det är en tillsvidaretjänst på 50%. Du ingår i ett arbetslag på högstadiet, som tillsammans tar hand om årskursens fyra klasser. I tjänsten ingår mentorskap för en grupp elever.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med ferietjänst.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare och har adekvat ämneskompetens för det ämne du ska undervisa i. Du har flera års erfarenhet av att undervisa på högstadiet samt av bedömning och betygsättning.
Du är en tydlig ledare i klassrummet och mycket skicklig på att bygga relationer. Du ser vikten av att anpassa undervisningen efter de elever som finns framför dig i klassrummet och det är viktigt för dig att dina elever lyckas och växer. Du tror på grundtanken att alla barn gör rätt om de kan. Vidare är du strukturerad med en hög grad av självständighet, men du är också en självklar medspelare till dina teamkollegor.
Det är en självklarhet för dig att ständigt utvärdera din undervisning eftersom du vill utvecklas i din profession och du tycker att det är roligt att förfina det pedagogiska hantverket och utveckla din klassrumspraktik.
Om du blir erbjuden en anställning hos oss förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för förskola och skola. Därför är det bra att redan nu beställa ett sådant intyg på polisens hemsida.
Tjänsten tillsätts förutsatt att tillfoderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 6 februari 2026. Intervjuer kommer att ske löpande. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Rektor Viktoria Mattsson, 08-578 297 91, viktoria.mattsson@tyreso.se
Biträdande rektor Malin Lossman, 08-578 297 93, malin.lossman@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Malin Lossmann +46857829793 Jobbnummer
9691734