Lärare i tyska till Furulidskolan
2026-04-21
Välkommen till Aneby kommun och Furulidskolan! Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten. Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, kvalitet och hållbar utveckling för invånare, elever, brukare och medarbetare.
Genom tillit, delaktighet och kontinuerligt lärande bygger vi en kultur där alla bidrar till att förverkliga kommunens uppdrag - idag och för framtiden. Inom Barn- och utbildningsavdelningen får du som medarbetare en arbetsplats där utveckling och initiativtagande uppmuntras. Genom forum för dialog och erfarenhetsutbyte stärker vi medarbetarnas delaktighet och engagemang. Våra lärgrupper utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att tillvarata och sprida medarbetarnas kompetens, idéer och utvecklingskraft.
Furulidskolan är en högstadieskola med cirka 260 elever, vilket ger goda förutsättningar att se varje elev och arbeta nära varandra i vardagen. Vi är ett engagerat kollegium där du ges möjlighet att påverka och bidra till skolans fortsatta utvecklingsarbete. Vi värdesätter samarbete, tydlig struktur och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.
Om rollen som lärare i tyska
Som lärare vid Furulidskolan ingår du i ett engagerat team som aktivt arbetar för en god sammanhållning och en härlig lagkänsla.
I rollen som lärare i tyska för årskurs 7-9 ansvarar du för undervisning, tillhörande planeringsarbete, bedömning och betygsättning. Du arbetar aktivt, pedagogiskt och engagerat för att stimulera elevernas intresse för språk och för att utveckla deras kommunikativa förmåga och kulturella förståelse.
Du har förmågan att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förkunskaper och behov, och du skapar en trygg, strukturerad och inspirerande lärmiljö där eleverna uppmuntras att ta ansvar för sitt eget lärande.
Vi söker dig som har lärarexamen med lärarlegitimation samt behörighet att undervisa i tyska för årskurs 7-9. Även du som är i slutet av din utbildning är välkommen att söka.
Du har god förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument. I klassrummet är du en trygg och tydlig ledare som skapar struktur, studiero och goda förutsättningar för lärande.
Vi ser att du:
• Anpassar undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och behov
• Arbetar systematiskt med bedömning och återkoppling
• Samarbetar väl med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare
• Bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tror att olikheter berikar vår verksamhet och bidrar till ett bättre samhälle. Därför ser vi gärna sökande med olika erfarenheter och perspektiv - tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats.
Inför anställning genomför Aneby kommun registerkontroll enligt gällande lag. För denna tjänst krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320848".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498)
Box 53 (visa karta
)
578 22 ANEBY Kontakt
Rektor
Michael Berg michael.berg@aneby.se
9868240