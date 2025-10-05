Lärare i tvålärarskap åk F-3
2025-10-05
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Skogsbo skola är en F-6 skola med ca 480 elever. Skolan ligger strax utanför centrala Avesta. På skolan arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet, såväl i skolan som på fritidshemmet. Vi är partnerskola med Högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot lärarstudenter, något som bidrar till vår vetenskapliga grund och utveckling av vår verksamhet.
All undervisning på skolan ska genomsyras av våra tre ledord: lärande, trygghet, tillsammans för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du undervisar tillsammans med en kollega i tvålärarskap i en klass. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.
I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I arbetsuppgifterna ingår löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal. Du ansvarar också för att ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser. Övriga arbetsuppgifter som förekommer: * Rastvakter * Beställning av läromedel och liknande i samarbete med arbetslag * Pedagogiska luncher mmPubliceringsdatum2025-10-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumsmiljö, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.Du behöver ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap och ha förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå.Arbetsuppgifterna förutsätter att du besitter en personlig mognad och en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du behöver även vara stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer, samt flexibel och ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du förstår vikten av att arbeta mot skolans övergripande mål och följa uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut och arbetar för verksamhetens bästa. Din förmåga att uttrycka dig på svenska såväl skriftligt som muntligt är god.Lärarlegitimation med behörighet åk 1-3 är ett krav för anställning under längre tid än en termin. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
