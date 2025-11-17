Lärare i svenska som andraspråk
2025-11-17
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en lärare i svenska som andraspråk till Älvbrinkens skola. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Brinner du för språkutveckling? Här får du vara med och forma framtiden för våra elever. Som engagerad pedagog är du en nyckelperson i att skapa en skola där eleverna både trivs och lyckas. Du bidrar dagligen till att bygga en positiv lärmiljö, där elevers välmående och nyfikenhet är grunden för lusten att lära.
Du kommer arbeta med att stödja elevernas språkutveckling i svenska och planera undervisningen utifrån individuella behov. Du samarbetar nära kollegor för att främja språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen.
Vi erbjuder dig en skola med höga ambitioner, starkt kollegialt samarbete, möjlighet att påverka undervisningen samt fortbildning och stöd.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska som andraspråk med erfarenhet av att arbeta med elever med olika språklig bakgrund. Du är trygg med ett inkluderande förhållningssätt, har god samarbetsförmåga samt kännedom om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du är strukturerad men har också förmågan att ställa om i arbetet när förutsättningarna förändras.
Att etablera goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är en självklarhet för dig. Din pedagogiska övertygelse bottnar i höga förväntningar och en stark tilltro till att varje elev kan nå målen utifrån sina unika förutsättningar. Vi värdesätter kollegialt lärande högt. Du är aktiv i att reflektera över våra elevers progression och undervisningens kvalitet tillsammans med dina kollegor för att ständigt utveckla både dig själv och verksamheten.
KRAV
Lärarlegitimation
DIN NYA ARBETSPLATS
Älvbrinkens skola är en F-6 skola som är belägen i en naturskön miljö och kännetecknas av sin stora skolgård, som möjliggör ett brett utbud av aktiviteter. Vår pedagogiska grund vilar på dialog och att etablera goda relationer i alla led. Skolan har dessutom ett aktivt samarbete med näringslivet för att integrera entreprenörskap i undervisningen. Vår mest framträdande styrka är det engagemang och den kompetens som finns i personalgruppen, vilket direkt bidrar till våra elevers utveckling.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/83". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns kommun
(org.nr 212000-2544) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindelns kommun, Barn- och utbildningssektorn Kontakt
Bodil Jacobsson 072-2204759 Jobbnummer
9606848